Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Bolu'da boğazına yiyecek takılan kişiyi sağlık ekibi kurtardı

        Bolu'da boğazına yiyecek takılan kişi, sağlık ekibinin müdahalesiyle kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2025 - 10:05 Güncelleme: 06.10.2025 - 10:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bolu'da boğazına yiyecek takılan kişiyi sağlık ekibi kurtardı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bolu'da boğazına yiyecek takılan kişi, sağlık ekibinin müdahalesiyle kurtarıldı.

        Dün Hıdırşeyhler köyünde düzenlenen "Hacet Bayramı"na katılan Sami Ayvaz (77), etkinlikte ikram edilen etli pilavı yerken fenalaşarak yere yığıldı.

        Ayvaz'ın boğazına yiyecek takıldığını fark eden çevredekiler, Heimlich manevrasını uyguladı.

        Müdahale sonucu boğazındaki et parçası çıkarılan Ayvaz'ın nefes almakta güçlük çektiğinin görülmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi arandı.

        Bölgeye gelen sağlık personeli, Ayvaz'ın boğazında yiyeceğin takılı kaldığını belirledi.

        Sağlık çalışanlarının müdahalesiyle et parçası çıkarılırken kalbi duran Ayvaz'a kalp masajı yapıldı.

        Kendine geldikten sonra ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ayvaz'ın yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Emlakta fahiş fiyat artışına 172 milyon lira ceza
        Emlakta fahiş fiyat artışına 172 milyon lira ceza
        Motosiklet kaskıyla dövülerek öldürüldü!
        Motosiklet kaskıyla dövülerek öldürüldü!
        İstanbul Altın Rafinerisi AŞ ve bağlı şirketlere operasyon
        İstanbul Altın Rafinerisi AŞ ve bağlı şirketlere operasyon
        İptal edilen golde karar doğru mu?
        İptal edilen golde karar doğru mu?
        Dayısı ile yengesini katletmişti... Cezaevinde ölüm!
        Dayısı ile yengesini katletmişti... Cezaevinde ölüm!
        "Bu mücadeleyle şampiyonluğa oynayamaz"
        "Bu mücadeleyle şampiyonluğa oynayamaz"
        'İtalya ile ikincilik için yarışıyoruz'
        'İtalya ile ikincilik için yarışıyoruz'
        Kucağında bebekle defalarca bıçaklandı!
        Kucağında bebekle defalarca bıçaklandı!
        Ocakta maaş zamları ne kadar olacak?
        Ocakta maaş zamları ne kadar olacak?
        'Minik Serçe' hayranlarını kırmadı
        'Minik Serçe' hayranlarını kırmadı
        C vitamini deposu besinler
        C vitamini deposu besinler
        Altın fiyatları rekora doymuyor
        Altın fiyatları rekora doymuyor
        7 Ekim Dolunay'ının burçlara etkisi
        7 Ekim Dolunay'ının burçlara etkisi
        Kastamonu'nun ilginç rekoru
        Kastamonu'nun ilginç rekoru
        Kuvvetli fırtına ve sağanak yağmur uyarısı
        Kuvvetli fırtına ve sağanak yağmur uyarısı
        Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: Ölü ve yaralılar var
        Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: Ölü ve yaralılar var
        Konya'da 'yan baktın' kavgası: 5 yaşındaki çocuk öldü, 2 kişi yaralandı
        Konya'da 'yan baktın' kavgası: 5 yaşındaki çocuk öldü, 2 kişi yaralandı
        "Hakem 3 tane kırmızı kartı atladı!"
        "Hakem 3 tane kırmızı kartı atladı!"
        Milli Eğitim Bakanı Tekin'den 4+4+4 açıklaması
        Milli Eğitim Bakanı Tekin'den 4+4+4 açıklaması
        "Bir puandan mutlu olmamız gerekiyor!"
        "Bir puandan mutlu olmamız gerekiyor!"

        Benzer Haberler

        Özgür Özel: Kesinleşmiş karar olmadan kimseye 'hırsız' dedirtmem
        Özgür Özel: Kesinleşmiş karar olmadan kimseye 'hırsız' dedirtmem
        CHP Genel Başkanı Özel Bolu'da konuştu:
        CHP Genel Başkanı Özel Bolu'da konuştu:
        CHP Grup Başkanvekili Başarır, partisinin Bolu kampını değerlendirdi:
        CHP Grup Başkanvekili Başarır, partisinin Bolu kampını değerlendirdi:
        CHP'li Başarır: Seçime kadar olacak çalışmaları planladık
        CHP'li Başarır: Seçime kadar olacak çalışmaları planladık
        Geleneksel karakterleri canlandıran imamlar çocuklara milli ve manevi değer...
        Geleneksel karakterleri canlandıran imamlar çocuklara milli ve manevi değer...
        Bolu'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı
        Bolu'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı