Bolu'da boğazına yiyecek takılan kişiyi sağlık ekibi kurtardı
Bolu'da boğazına yiyecek takılan kişi, sağlık ekibinin müdahalesiyle kurtarıldı.
Bolu'da boğazına yiyecek takılan kişi, sağlık ekibinin müdahalesiyle kurtarıldı.
Dün Hıdırşeyhler köyünde düzenlenen "Hacet Bayramı"na katılan Sami Ayvaz (77), etkinlikte ikram edilen etli pilavı yerken fenalaşarak yere yığıldı.
Ayvaz'ın boğazına yiyecek takıldığını fark eden çevredekiler, Heimlich manevrasını uyguladı.
Müdahale sonucu boğazındaki et parçası çıkarılan Ayvaz'ın nefes almakta güçlük çektiğinin görülmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi arandı.
Bölgeye gelen sağlık personeli, Ayvaz'ın boğazında yiyeceğin takılı kaldığını belirledi.
Sağlık çalışanlarının müdahalesiyle et parçası çıkarılırken kalbi duran Ayvaz'a kalp masajı yapıldı.
Kendine geldikten sonra ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ayvaz'ın yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.