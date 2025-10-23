Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Bolu'da Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca "UFEST" düzenleniyor

        Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde (BAİBÜ) Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca "UFEST" düzenleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2025 - 19:24 Güncelleme: 23.10.2025 - 19:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bolu'da Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca "UFEST" düzenleniyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde (BAİBÜ) Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca "UFEST" düzenleniyor.

        Bakanlığa bağlı birimlerin vizyon projelerini gençlerle buluşturan "ulaşım ve eğlence" temalı "UFEST", üniversitenin Gölköy Yerleşkesinde gerçekleştiriliyor.

        Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, Altyapı Genel Müdürlüğü, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi, Karayolları Genel Müdürlüğü, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, PTT, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları, TCDD Taşımacılık, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi AŞ (TÜRASAŞ) ve TÜRKSAT’ın stantları açıldı.

        Programda, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, "Türkiye Yüzyılı'nda Ulaştırma Vizyonu" başlıklı sunum yaptı.

        Daha sonra Boyraz, Vali Abdulaziz Aydın, BAİBÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı ve protokol üyeleri, stantları gezdi, yetkililerden bilgi aldı.

        UFEST, yarın sona erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        8 ilde sağanak yağış uyarısı
        8 ilde sağanak yağış uyarısı
        "Diyalog savaştan iyidir"
        "Diyalog savaştan iyidir"
        Metrekareye 144 kg yağış düştü! Foça'yı sel vurdu!
        Metrekareye 144 kg yağış düştü! Foça'yı sel vurdu!
        Kadıköy'de ilk 11'ler belli oldu!
        Kadıköy'de ilk 11'ler belli oldu!
        Trump, İsrail'i 'net olarak' uyardı
        Trump, İsrail'i 'net olarak' uyardı
        Lionel Messi imzayı attı!
        Lionel Messi imzayı attı!
        500 bin sosyal konutla 'Ev Sahibi Türkiye' dönemi
        500 bin sosyal konutla 'Ev Sahibi Türkiye' dönemi
        23 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        23 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        Hasret cinayetinde baş şüphelinin 3 yakını tutuklandı!
        Hasret cinayetinde baş şüphelinin 3 yakını tutuklandı!
        Gelir İdaresi'nden 'kiralarla ilgili yeni vergi geldiği' iddialarına yanıt
        Gelir İdaresi'nden 'kiralarla ilgili yeni vergi geldiği' iddialarına yanıt
        CHP kurultay davasında ne bekleniyor? İşte 4 olası senaryo
        CHP kurultay davasında ne bekleniyor? İşte 4 olası senaryo
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Savcıyı makamında tehdit edenlerin hesap günü!
        Savcıyı makamında tehdit edenlerin hesap günü!
        Gazze'de İsrail'i kızdıran görüntü
        Gazze'de İsrail'i kızdıran görüntü
        "Bodo/Glimt yerle bir edildi"
        "Bodo/Glimt yerle bir edildi"
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Neşe Aksoy hayatını kaybetti
        Neşe Aksoy hayatını kaybetti
        Louvre Müzesi soyguncularının kaçma anı!
        Louvre Müzesi soyguncularının kaçma anı!
        Ömürlük değilmiş
        Ömürlük değilmiş
        Dilinizin rengi değişiyorsa dikkat!
        Dilinizin rengi değişiyorsa dikkat!

        Benzer Haberler

        Geyik sürüsü yola indi
        Geyik sürüsü yola indi
        CHP'li Özcan: Siyasi cunta partinin başına gelirse istifa ederim
        CHP'li Özcan: Siyasi cunta partinin başına gelirse istifa ederim
        Bolu Belediye Başkanı Özcan basın toplantısı düzenledi
        Bolu Belediye Başkanı Özcan basın toplantısı düzenledi
        Bolu'dan kısa kısa
        Bolu'dan kısa kısa
        Bolu Baro Başkanı: Mahkemenin hak edene cezayı en üst seviyede vereceğine i...
        Bolu Baro Başkanı: Mahkemenin hak edene cezayı en üst seviyede vereceğine i...
        Bolu'da motosiklet ve bisiklet hırsızlığına tutuklama
        Bolu'da motosiklet ve bisiklet hırsızlığına tutuklama