Bolu'da Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca "UFEST" düzenleniyor

Daha sonra Boyraz, Vali Abdulaziz Aydın, BAİBÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı ve protokol üyeleri, stantları gezdi, yetkililerden bilgi aldı.

Programda, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, "Türkiye Yüzyılı'nda Ulaştırma Vizyonu" başlıklı sunum yaptı.

Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, Altyapı Genel Müdürlüğü, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi, Karayolları Genel Müdürlüğü, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, PTT, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları, TCDD Taşımacılık, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi AŞ (TÜRASAŞ) ve TÜRKSAT’ın stantları açıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.