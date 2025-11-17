Bolu'da mantar toplarken kaybolan yaşlı adamı arama çalışması sürüyor
Bolu'da mantar toplarken kaybolan yaşlı adamın bulunması için çalışmalar devam ediyor.
Merkeze bağlı Alpagut Mahallesi'nde 15 Kasım Cumartesi evden mantar toplamak için ayrılan Burhan Demir'den (88) haber alamayan yakınları, kayıp başvurusunda bulundu.
İhbar üzerine AFAD ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, Demir'i arama çalışması başlattı.
Ekipler, Atyaylası ve Pirahmetler yaylaları mevkilerinde arama çalışmalarını sürdürüyor.
