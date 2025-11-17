Habertürk
        Bolu Haberleri

        Bolu'da mantar toplarken kaybolan yaşlı adamı arama çalışması sürüyor

        Bolu'da mantar toplarken kaybolan yaşlı adamın bulunması için çalışmalar devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2025 - 10:59 Güncelleme: 17.11.2025 - 10:59
        Bolu'da mantar toplarken kaybolan yaşlı adamı arama çalışması sürüyor
        Bolu'da mantar toplarken kaybolan yaşlı adamın bulunması için çalışmalar devam ediyor.

        Merkeze bağlı Alpagut Mahallesi'nde 15 Kasım Cumartesi evden mantar toplamak için ayrılan Burhan Demir'den (88) haber alamayan yakınları, kayıp başvurusunda bulundu.

        İhbar üzerine AFAD ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, Demir'i arama çalışması başlattı.

        Ekipler, Atyaylası ve Pirahmetler yaylaları mevkilerinde arama çalışmalarını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

