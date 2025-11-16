Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Bolu'da jandarma toplu taşıma araçlarında sivil denetim yaptı

        Bolu İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların güvenli şekilde seyahat etmelerini sağlamak amacıyla yolcu taşımacılığı yapan araçlarda sivil denetim gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2025 - 14:06 Güncelleme: 16.11.2025 - 14:06
        Bolu-Mudurnu kara yolunda yapılan uygulamada yolcu otobüsü, jandarma trafik ekiplerince kontrol noktasında durduruldu.

        Otobüste seyahat eden sivil jandarma personeli, şoför ve yolculara denetimin amacı hakkında bilgi verdi, uyulması gereken kuralları hatırlattı.

        İl Jandarma Komutanlığı, "Trafik Güvenliği Eylem Planı" çerçevesinde "trafikte 1 can kaybı bile fazladır" anlayışıyla çalışmalarını sürdürüyor.

        Trafik personeli ve ekipmanlarının etkin şekilde kullanıldığı uygulamalarda, can kayıplarını ve yaralanmaları en aza indirmek hedefleniyor.

        Yetkililer, trafik denetim ve bilgilendirme faaliyetlerinin artırılarak devam edeceğini bildirdi.

