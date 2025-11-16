Bolu'da jandarma toplu taşıma araçlarında sivil denetim yaptı

Trafik personeli ve ekipmanlarının etkin şekilde kullanıldığı uygulamalarda, can kayıplarını ve yaralanmaları en aza indirmek hedefleniyor.

Otobüste seyahat eden sivil jandarma personeli, şoför ve yolculara denetimin amacı hakkında bilgi verdi, uyulması gereken kuralları hatırlattı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.