Bolu, Düzce ve Karabük'ün yüksek kesimlerindeki kış manzaraları havadan görüntülendi

Bolu, Düzce ve Karabük'ün yüksek kesimlerinde etkisini sürdüren kar yağışıyla beyaza bürünen doğa havadan kayda alındı.

Bolu'da son günlerde yüksek kesimlerde etkili olan yağışın ardından Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan Kartalkaya bölgesinde kar kalınlığı 23 santimetreye ulaştı.

Her mevsim misafirlerini ağırlayan Abant Gölü Milli Parkı ile Gerede Arkut Dağı Kayak Merkezi'nde 15 santimetre ölçülen kar kalınlığı, doğal güzelliğiyle ziyaretçi çeken Gölcük Tabiat Parkı'nda ise 5 santimetreyi geçti.

Ormanlar, göller, sis ve beyaz örtünün ahenk oluşturduğu bölgeler dronla da görüntülendi.

- Düzce

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde yer alan 1280 metre rakımdaki Topuk Yaylası da yağışın ardından beyaza örtüyle kaplandı.

İlçeye 38 kilometre mesafede yer alan yayla ve göletin çevresindeki sarıçam, köknar, kayın ve gürgen ağaçlar ile patika yolların güzel görüntüsüne kar eşlik etti.