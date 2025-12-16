Bolu, Düzce ve Karabük'ün yüksek kesimlerindeki kış manzaraları havadan görüntülendi
Bolu, Düzce ve Karabük'ün yüksek kesimlerinde etkisini sürdüren kar yağışıyla beyaza bürünen doğa havadan kayda alındı.
Bolu, Düzce ve Karabük'ün yüksek kesimlerinde etkisini sürdüren kar yağışıyla beyaza bürünen doğa havadan kayda alındı.
Bolu'da son günlerde yüksek kesimlerde etkili olan yağışın ardından Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan Kartalkaya bölgesinde kar kalınlığı 23 santimetreye ulaştı.
Her mevsim misafirlerini ağırlayan Abant Gölü Milli Parkı ile Gerede Arkut Dağı Kayak Merkezi'nde 15 santimetre ölçülen kar kalınlığı, doğal güzelliğiyle ziyaretçi çeken Gölcük Tabiat Parkı'nda ise 5 santimetreyi geçti.
Ormanlar, göller, sis ve beyaz örtünün ahenk oluşturduğu bölgeler dronla da görüntülendi.
- Düzce
Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde yer alan 1280 metre rakımdaki Topuk Yaylası da yağışın ardından beyaza örtüyle kaplandı.
İlçeye 38 kilometre mesafede yer alan yayla ve göletin çevresindeki sarıçam, köknar, kayın ve gürgen ağaçlar ile patika yolların güzel görüntüsüne kar eşlik etti.
İstanbul ve Ankara'ya yakınlığı dolayısıyla doğaseverlerin tercih ettiği yerler arasında bulunan yayla, her mevsim adrenalin tutkunlarına çadır kampı, trekking, foto-safari gibi çeşitli aktiviteler yapma imkanı sunuyor.
Bölgeyi kaplayan karın oluşturduğu kış manzaraları havadan da kaydedildi.
- Karabük
Karabük'te de Safranbolu'nun Sarıçiçek Yaylası ve Ömür Ahmet Kıran mevkileri ile Karabük-Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi'nde kar yağışı sürüyor.
Bölgede görev yapan Karayolları ekiplerince Karabük-Bartın kara yolunda tuzlama çalışmaları devam ediyor.
Kar yağışının ardından oluşan manzara dronla da görüntülendi.
Bu arada, Karabük-Bartın kara yolu Beştepeler mevkisinde ise sis etkili oluyor.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.