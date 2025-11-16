Habertürk
        Bolu'da Şehit Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen adına oyun atölyesi oluşturuldu

        Bolu'nun Kıbrıscık ilçesinde, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen'in adını taşıyan oyun atölyesi hizmete açıldı.

        Giriş: 16.11.2025 - 12:05 Güncelleme: 16.11.2025 - 12:05
        Bolu'da Şehit Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen adına oyun atölyesi oluşturuldu
        Bolu'nun Kıbrıscık ilçesinde, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen'in adını taşıyan oyun atölyesi hizmete açıldı.

        Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Nitelikli Eğitim ve Toplum Derneği, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Genç Fikirler Topluluğu işbirliğiyle Gençlik Merkezi'nde oluşturulan atölye, akıl ve zeka oyunları, oyun havuzu, kaydırak ve renkli duvar tasarımlarıyla donatılarak çocuklar için cazip alana dönüştürüldü.

        Kaymakamlık himayelerinde geliştirilen Kıbrıscık Gençlik Merkezi, ilçenin en çok ziyaret edilen mekanlarından biri haline geldi.

        Merkez, spor branşlarından atölyelere, gençlik faaliyetlerinden öğrenci etkinliklerine kadar birçok çalışmaya ev sahipliği yaparak ilçe halkının buluşma noktası olmayı sürdürüyor.

