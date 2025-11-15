Bolu Valiliği KKTC'nin kuruluşunun 42. yılını kutladı
Bolu Valiliği, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kuruluşunun 42. yıl dönümünü kutlayan bir mesaj yayımladı.
Valiliğin, NSosyal hesabındaki paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"Kıbrıs Türk halkının özgürlük, egemenlik ve eşitlik mücadelesinin en kıymetli sembolü olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 42 yıldır barışın, güvenliğin ve kararlılığın teminatı olmaya devam ediyor. Bu anlamlı günde, KKTC'nin kurucusu Dr. Fazıl Küçük'ü, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ı ve Kıbrıs davasına emek veren tüm kahramanlarımızı, bu uğurda şehit düşen Mehmetçiklerimizi ve Gazilerimizi rahmetle yad ediyoruz."
