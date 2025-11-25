Bolu'da alış veriş merkezinde gıda satışı yapan işletmeler denetlendi

Bolu Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, alış veriş merkezinde gıda satan işletmelerde denetim gerçekleştirdi.

D-100 kara yolunun Kılıçarslan Mahallesi'ndeki bir alış veriş merkezinde bulunan fırın, pastane, kafeterya, restoran, şarküteri ve kasapta ekipler tarafından denetim yapıldı.

Denetim öncesi inceleme yapılacak alanda galoş giyip bone takan ekipler, işletmenin üretim, hazırlama, servis, satış, toplu tüketim ve depo alanlarını gıda güvenilirliği ve hijyen yönünden denetledi.

Kontrollerde, teknik ve hijyenik koşulların uygunluğu, gıdaların etiket bilgileri, son tüketim tarihleri, muhafaza ve servis koşulları, sıcaklıkları incelendi. İlaçlama ve eğitim kayıtları, personel hijyeni ve tüm alanların mevzuata uygunluğu kontrol edildi.

İnceleme sonucu herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.