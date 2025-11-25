Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Bolu'da alış veriş merkezinde gıda satışı yapan işletmeler denetlendi

        Bolu Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, alış veriş merkezinde gıda satan işletmelerde denetim gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2025 - 16:27 Güncelleme: 25.11.2025 - 16:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bolu'da alış veriş merkezinde gıda satışı yapan işletmeler denetlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bolu Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, alış veriş merkezinde gıda satan işletmelerde denetim gerçekleştirdi.

        D-100 kara yolunun Kılıçarslan Mahallesi'ndeki bir alış veriş merkezinde bulunan fırın, pastane, kafeterya, restoran, şarküteri ve kasapta ekipler tarafından denetim yapıldı.

        Denetim öncesi inceleme yapılacak alanda galoş giyip bone takan ekipler, işletmenin üretim, hazırlama, servis, satış, toplu tüketim ve depo alanlarını gıda güvenilirliği ve hijyen yönünden denetledi.

        Kontrollerde, teknik ve hijyenik koşulların uygunluğu, gıdaların etiket bilgileri, son tüketim tarihleri, muhafaza ve servis koşulları, sıcaklıkları incelendi. İlaçlama ve eğitim kayıtları, personel hijyeni ve tüm alanların mevzuata uygunluğu kontrol edildi.

        İnceleme sonucu herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Hafta sonu yağış geliyor!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Hafta sonu yağış geliyor!
        "İleri geri konuşuyordu..." Sokak kan gölüne döndü: 5 kurşun!
        "İleri geri konuşuyordu..." Sokak kan gölüne döndü: 5 kurşun!
        G.Saray Devler Ligi'nde ilk peşinde!
        G.Saray Devler Ligi'nde ilk peşinde!
        "Türkiye tarihi bir eşiktedir"
        "Türkiye tarihi bir eşiktedir"
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Kayıptı, öldürüldüğü ortaya çıktı
        Kayıptı, öldürüldüğü ortaya çıktı
        Fenerbahçe'de eksikler düşündürüyor
        Fenerbahçe'de eksikler düşündürüyor
        İran’ın “İnsansı Robot” skandalı
        İran’ın “İnsansı Robot” skandalı
        AB’de yeni TES kuralları
        AB’de yeni TES kuralları
        Zelenskiy barış planı için ABD'ye gidecek
        Zelenskiy barış planı için ABD'ye gidecek
        Mardin'de vahşet! 3 kişi ölü bulundu!
        Mardin'de vahşet! 3 kişi ölü bulundu!
        Gemini 3 hamlesi hisseleri yükseltti
        Gemini 3 hamlesi hisseleri yükseltti
        İBB 'Yolsuzluk' iddianamesi kabul edildi
        İBB 'Yolsuzluk' iddianamesi kabul edildi
        İşte dünyanın en iyi 100 yemeği
        İşte dünyanın en iyi 100 yemeği
        "Biden döneminde kabul edilen mülteciler incelenecek" iddiası
        "Biden döneminde kabul edilen mülteciler incelenecek" iddiası
        Paybull'un genel müdürü diploması iptal edilen 28 kişiden biri
        Paybull'un genel müdürü diploması iptal edilen 28 kişiden biri
        Paybull Elektronik Para Ödeme kuruluşuna el konuldu
        Paybull Elektronik Para Ödeme kuruluşuna el konuldu
        Yanardağda 12 bin yıl sonra ilk patlama!
        Yanardağda 12 bin yıl sonra ilk patlama!
        Dizel araçlara 'gazdan' yakıt
        Dizel araçlara 'gazdan' yakıt

        Benzer Haberler

        Bolu'da köylerde su sayacı uygulaması masaya yatırıldı
        Bolu'da köylerde su sayacı uygulaması masaya yatırıldı
        Bolu'da sağlıklı ormanlar için ekipler sahaya indi
        Bolu'da sağlıklı ormanlar için ekipler sahaya indi
        Bolu'dan kısa kısa
        Bolu'dan kısa kısa
        Bolu'da 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Uluslararası Mücadele Günü dolayısı...
        Bolu'da 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Uluslararası Mücadele Günü dolayısı...
        Babası için atıcılığa dönen Çiğdem Özyaman Özenir, olimpiyat kotasının peşi...
        Babası için atıcılığa dönen Çiğdem Özyaman Özenir, olimpiyat kotasının peşi...
        Bolu'da sis etkili oluyor: Sis tabakası böyle görüntülendi
        Bolu'da sis etkili oluyor: Sis tabakası böyle görüntülendi