Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı

        Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2025 - 11:36 Güncelleme: 01.12.2025 - 11:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bolu’nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor.

        Köroğlu Dağları’nın 2 bin 200 metrelik zirvesinde yer alan Kartalkaya, Aladağ, Sarıalan, Yedigöller ve Çele Tepesi bölgeleri beyaz örtüyle kaplandı.

        İki gündür aralıklarla devam eden yağışın ardından özellikle Kartalkaya, Sarıalan ve Aladağ hattında kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.

        Bu arada, beyaza bürünen bölge, dronla havadan görüntülendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Üçüncü çeyrek büyüme verileri açıklandı
        Üçüncü çeyrek büyüme verileri açıklandı
        Çocukların yüzde 13'ü akran zorbalığına maruz kalıyor
        Çocukların yüzde 13'ü akran zorbalığına maruz kalıyor
        Mandalinada fiyat farkı yüzde 392 oldu
        Mandalinada fiyat farkı yüzde 392 oldu
        Çekiciye yüklenmiş araçtan çıktı! Tam 480 adet!
        Çekiciye yüklenmiş araçtan çıktı! Tam 480 adet!
        Dev derbinin muhtemel 11'leri!
        Dev derbinin muhtemel 11'leri!
        Dev derbinin kaderi kalecilerin ellerinde!
        Dev derbinin kaderi kalecilerin ellerinde!
        Trump'tan Maduro'ya: Venezuela'yı terk et
        Trump'tan Maduro'ya: Venezuela'yı terk et
        Cengiz Ünder küllerinden doğdu!
        Cengiz Ünder küllerinden doğdu!
        İstinaf: Makyaj yapmamak 'kusur' olamaz
        İstinaf: Makyaj yapmamak 'kusur' olamaz
        'Kasten öldürmeden' aranıyordu... 7 kitap yazıp, imza günü ve konferanslar düzenledi!
        'Kasten öldürmeden' aranıyordu... 7 kitap yazıp, imza günü ve konferanslar düzenledi!
        Bursalı Clio'da LPG ve hibrit dönemi
        Bursalı Clio'da LPG ve hibrit dönemi
        Çay taşımakla başlamış
        Çay taşımakla başlamış
        Prof. Görmez'den Papa'nın Türkiye ziyareti yorumu
        Prof. Görmez'den Papa'nın Türkiye ziyareti yorumu
        8'inci kattan 5'inci kata düştü! Genç kadın mucizeyi yaşadı!
        8'inci kattan 5'inci kata düştü! Genç kadın mucizeyi yaşadı!
        Oxford, yılın kelimesini seçti
        Oxford, yılın kelimesini seçti
        Kuvvetli sağanak yağmur ve kar yağışı uyarıları
        Kuvvetli sağanak yağmur ve kar yağışı uyarıları
        Kocası dövdü, kalça kemiği kırıldı! Çığlıklarla yardım istedi!
        Kocası dövdü, kalça kemiği kırıldı! Çığlıklarla yardım istedi!
        1-7 Aralık haftalık burç yorumları
        1-7 Aralık haftalık burç yorumları
        Trump duyurdu: İltica başvurularını uzun süre askıya alacağız
        Trump duyurdu: İltica başvurularını uzun süre askıya alacağız
        Önce komisyon sonra asgari ücret
        Önce komisyon sonra asgari ücret

        Benzer Haberler

        Bolu'nun yüksekleri beyaz örtüyle kaplandı
        Bolu'nun yüksekleri beyaz örtüyle kaplandı
        Bolu'da kompresörle hava verilen işçinin kalın bağırsağı patladı
        Bolu'da kompresörle hava verilen işçinin kalın bağırsağı patladı
        Kompresörlü şiddete 1 tutuklama
        Kompresörlü şiddete 1 tutuklama
        İşçinin makatına 'şaka' olsun diye hava bastı, kalın bağırsağı patladı: 1 t...
        İşçinin makatına 'şaka' olsun diye hava bastı, kalın bağırsağı patladı: 1 t...
        Taşınan 200 kabir için gıyabi cenaze namazı
        Taşınan 200 kabir için gıyabi cenaze namazı
        Onlarca kişinin mezar yeri taşınmıştı, gıyabi cenaze namazı kılındı
        Onlarca kişinin mezar yeri taşınmıştı, gıyabi cenaze namazı kılındı