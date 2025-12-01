Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı
Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor.
Köroğlu Dağları’nın 2 bin 200 metrelik zirvesinde yer alan Kartalkaya, Aladağ, Sarıalan, Yedigöller ve Çele Tepesi bölgeleri beyaz örtüyle kaplandı.
İki gündür aralıklarla devam eden yağışın ardından özellikle Kartalkaya, Sarıalan ve Aladağ hattında kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.
Bu arada, beyaza bürünen bölge, dronla havadan görüntülendi.
