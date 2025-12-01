Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı

Bu arada, beyaza bürünen bölge, dronla havadan görüntülendi.

İki gündür aralıklarla devam eden yağışın ardından özellikle Kartalkaya, Sarıalan ve Aladağ hattında kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.

Köroğlu Dağları’nın 2 bin 200 metrelik zirvesinde yer alan Kartalkaya, Aladağ, Sarıalan, Yedigöller ve Çele Tepesi bölgeleri beyaz örtüyle kaplandı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.