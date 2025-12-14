Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Bolu'da fabrika işçileri rüzgarın etkisiyle parçalanan Türk bayrağını yenilemek için yolunu değiştirdi

        Bolu'da ormanlık alandaki bir tepede rüzgarın etkisiyle parçalanan Türk bayrağını gören fabrika işçisi 3 arkadaş, 50 kilometre yol katederek yeni bayrağı göndere çekti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2025 - 15:39 Güncelleme: 14.12.2025 - 15:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bolu'da fabrika işçileri rüzgarın etkisiyle parçalanan Türk bayrağını yenilemek için yolunu değiştirdi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bolu'da ormanlık alandaki bir tepede rüzgarın etkisiyle parçalanan Türk bayrağını gören fabrika işçisi 3 arkadaş, 50 kilometre yol katederek yeni bayrağı göndere çekti.

        Yedigöller Milli Parkı'na giderken Gurbet Taşı mevkisinde gönderde asılı Türk bayrağının rüzgarın etkisiyle yırtıldığını gören 34 yaşındaki fabrika işçisi Sefa Eskioğlu ve iki arkadaşı, 25 kilometre uzaklıktaki kent merkezine dönerek yeni bayrak aldı.

        Bölgeye dönerek bayrakları değiştiren Eskioğlu, bu anları da Arif Nihat Asya'nın "Bayrak" şiiri eşliğinde sosyal medya hesabından paylaştı.

        Eskioğlu, AA muhabirine, Türk bayrağının parçalanmış halde olduğunu gördüklerinde bu manzaraya kayıtsız kalamadıklarını ve yeni bayrağı direğe asarak milli sembolü hak ettiği şekilde dalgalandırdıklarını söyledi.

        Bölgenin yüksek rakımı ve rüzgarlı yapısı nedeniyle bayrağın zarar görmüş olabileceğini anlatan Eskioğlu, "Bölgeye giden diğer insanlar da görmüşlerdir mutlaka ama yanlarında bayrak yoktur. Geri dönmek istememişlerdir. Biz uzak olmasına rağmen hemen geri dönüp yenisini alıp değiştirmek istedik. Zaten il dışından geliyor insanlar yanlarında bayrak yoktur. Geri dönmesi biraz zahmetli olduğu için o yüzden değiştirmemişlerdir diye düşünüyorum." ifadesini kullandı.

        Eskioğlu, sorumluluk bilinciyle hareket ederek yaklaşık 50 kilometrelik bir mesafeyi katettiklerini aktararak, "Bayrak o şekilde olunca duyarsız kalamadık. 100 kilometre de olsaydı geri dönüp mutlaka yenisini alıp değiştirirdik. Bayrağa hak ettiği değeri verdik." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        'Eşime neden baktın' dedi, öldürüldü!
        'Eşime neden baktın' dedi, öldürüldü!
        Avustralya'da silahlı saldırı
        Avustralya'da silahlı saldırı
        Esenboğa metrosunda ilk kazma 2026'da
        Esenboğa metrosunda ilk kazma 2026'da
        Av yolculuğu faciayla sona erdi
        Av yolculuğu faciayla sona erdi
        Galatasaray'dan Başakşehir maçı için TFF'ye başvuru!
        Galatasaray'dan Başakşehir maçı için TFF'ye başvuru!
        Öldüren manevra! Scooter sürücüsü hayatını kaybetti!
        Öldüren manevra! Scooter sürücüsü hayatını kaybetti!
        Yenilenen prizler katilleri ortaya çıkardı!
        Yenilenen prizler katilleri ortaya çıkardı!
        Trump'tan misilleme açıklaması
        Trump'tan misilleme açıklaması
        Süper Lig'de dev randevu: İşte 11'ler!
        Süper Lig'de dev randevu: İşte 11'ler!
        Sırt çantası deyip geçmeyin! Çocuklarda sırt ağrısı neden olur?
        Sırt çantası deyip geçmeyin! Çocuklarda sırt ağrısı neden olur?
        ABD'de silahlı saldırı: 2 ölü, 8 yaralı
        ABD'de silahlı saldırı: 2 ölü, 8 yaralı
        "45 dakikada 5-6 fark olabilirdi"
        "45 dakikada 5-6 fark olabilirdi"
        Kardeşinde prostat kanseri öyküsü olanlara 45 yaş uyarısı!
        Kardeşinde prostat kanseri öyküsü olanlara 45 yaş uyarısı!
        Trump neden Venezuela lideri Maduro'yu tehdit ediyor?
        Trump neden Venezuela lideri Maduro'yu tehdit ediyor?
        Bak postacı kız kaçırıyor
        Bak postacı kız kaçırıyor
        Bakan Fidan: CAATSA'nın 2026'da kaldırılması mümkün
        Bakan Fidan: CAATSA'nın 2026'da kaldırılması mümkün
        Bayrakların kırmızı beyaz mavi şifresi
        Bayrakların kırmızı beyaz mavi şifresi
        Science dergisinden İstanbul depremi uyarısı
        Science dergisinden İstanbul depremi uyarısı
        İlişkiyi kabul etti
        İlişkiyi kabul etti
        Barış Özgenç: İyi bir seslendirme hakem gibi olmalı
        Barış Özgenç: İyi bir seslendirme hakem gibi olmalı

        Benzer Haberler

        İki şehrin belediye başkanlarının atışması devam ediyor: "Kabe'yi de şov al...
        İki şehrin belediye başkanlarının atışması devam ediyor: "Kabe'yi de şov al...
        Bolu'da fabrika yangını büyümeden söndürüldü
        Bolu'da fabrika yangını büyümeden söndürüldü
        TEM'in Bolu geçişinde tipi şeklinde kar yağışı
        TEM'in Bolu geçişinde tipi şeklinde kar yağışı
        Bolu'da takla atan otomobil metrelerce sürüklendi
        Bolu'da takla atan otomobil metrelerce sürüklendi
        Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Faruk Yiğit göreve b...
        Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Faruk Yiğit göreve b...
        BAİBÜ'nün yeni rektörü Prof. Dr. Faruk Yiğit görevine başladı
        BAİBÜ'nün yeni rektörü Prof. Dr. Faruk Yiğit görevine başladı