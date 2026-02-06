Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri Haberleri

        Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirenler için Bolu'da mevlit okutuldu

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenler Bolu'da anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2026 - 14:37 Güncelleme: 06.02.2026 - 14:37
        Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirenler için Bolu'da mevlit okutuldu
        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenler Bolu'da anıldı.


        Valilik koordinesinde AFAD İl Müdürlüğünce Yıldırım Bayezid Camisi'nde düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

        Mevlit okunan programda, depremde hayatını kaybedenler için dua edildi.

        Programın ardından vatandaşlara, AFAD görevlilerince lokum ve gül suyu ikram edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

