Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirenler için Bolu'da mevlit okutuldu

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenler Bolu'da anıldı. Valilik koordinesinde AFAD İl Müdürlüğünce Yıldırım Bayezid Camisi'nde düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Mevlit okunan programda, depremde hayatını kaybedenler için dua edildi. Programın ardından vatandaşlara, AFAD görevlilerince lokum ve gül suyu ikram edildi.

