Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri Haberleri

        Bolu'da takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı

        Bolu'nun Gerede ilçesinde takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2026 - 15:05 Güncelleme: 07.02.2026 - 15:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bolu'da takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bolu'nun Gerede ilçesinde takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

        D-750 kara yolu üzerinden Ankara'dan Gerede istikametine seyreden A.İ.S. idaresindeki 06 FV 9278 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Aktaş mevkisinde yoldan çıkarak takla attı.

        Kazada, sürücü ile otomobildeki 3 kişi yaralandı.

        Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gerede İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ceren'in göğsüne tek kurşun! 3 kişi gözaltında!
        Ceren'in göğsüne tek kurşun! 3 kişi gözaltında!
        Meriç'te turuncu alarm!
        Meriç'te turuncu alarm!
        Emekli polis eşini ve emlakçıyı öldürmüştü... Yasak aşk iddiası!
        Emekli polis eşini ve emlakçıyı öldürmüştü... Yasak aşk iddiası!
        Sponsorluk gelirinde hedef 100 milyon Euro!
        Sponsorluk gelirinde hedef 100 milyon Euro!
        Düden yaptılar! Suyu yeraltına verdiler
        Düden yaptılar! Suyu yeraltına verdiler
        Süper Lig'in ara transfer raporu!
        Süper Lig'in ara transfer raporu!
        Baba katilinin vicdan azabı: Emniyette rahat uyudum!
        Baba katilinin vicdan azabı: Emniyette rahat uyudum!
        G.Saray, Rize deplasmanında!
        G.Saray, Rize deplasmanında!
        Sahte kadın profili açan Venezuelalı fena çarptı!
        Sahte kadın profili açan Venezuelalı fena çarptı!
        Bir annenin feryadı: Benim kızımı öldürdüler!
        Bir annenin feryadı: Benim kızımı öldürdüler!
        Plazaya kalaşnikofla saldırı! 5 tetikçi yakalandı!
        Plazaya kalaşnikofla saldırı! 5 tetikçi yakalandı!
        Kentsel dönüşümde düzenleme neler içeriyor?
        Kentsel dönüşümde düzenleme neler içeriyor?
        Servis ücretinin, menüye yansıtılmasına müsaade edilmeyecek
        Servis ücretinin, menüye yansıtılmasına müsaade edilmeyecek
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Reddit, Türkiye'de şirket kurdu
        Reddit, Türkiye'de şirket kurdu
        Kraliyetlerde Epstein sarsıntısı
        Kraliyetlerde Epstein sarsıntısı
        Süreç olumlu: ABD ve İran müzakerelere devam edecek
        Süreç olumlu: ABD ve İran müzakerelere devam edecek
        Uzun yaşamın sırrı 'Mavi Bölge'de yaşayanlarda!
        Uzun yaşamın sırrı 'Mavi Bölge'de yaşayanlarda!
        Önce Roma’da şimdi Berlin’de! 12 bin yıllık hikaye dünya sahnesinde
        Önce Roma’da şimdi Berlin’de! 12 bin yıllık hikaye dünya sahnesinde
        Karaman'da 1300 yıllık figürlü ekmek!
        Karaman'da 1300 yıllık figürlü ekmek!

        Benzer Haberler

        Mudurnu'da şarampole devrilen tırın sürücüsü yaralandı
        Mudurnu'da şarampole devrilen tırın sürücüsü yaralandı
        Bolu'da kaya parçaları düşen kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor
        Bolu'da kaya parçaları düşen kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor
        Bolu'da dağdan kopan kayalar yola indi: Sürücüler son anda kurtuldu
        Bolu'da dağdan kopan kayalar yola indi: Sürücüler son anda kurtuldu
        Bolu'da tır şarampole devrildi, elektrik direği zarar gördü
        Bolu'da tır şarampole devrildi, elektrik direği zarar gördü
        Bolu güne yağışla uyandı
        Bolu güne yağışla uyandı
        Bolu'da yanan camide enkaz kaldırma çalışmaları başladı
        Bolu'da yanan camide enkaz kaldırma çalışmaları başladı