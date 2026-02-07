Bolu'da takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı

Bolu'nun Gerede ilçesinde takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı. D-750 kara yolu üzerinden Ankara'dan Gerede istikametine seyreden A.İ.S. idaresindeki 06 FV 9278 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Aktaş mevkisinde yoldan çıkarak takla attı. Kazada, sürücü ile otomobildeki 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gerede İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.