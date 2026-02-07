Habertürk
        Bolu'da kaya parçaları düşen kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2026 - 12:43 Güncelleme: 07.02.2026 - 12:43
        Bolu'nun Göynük ilçesinde yola düşen kaya parçaları nedeniyle Bilecik-Sakarya-Nallıhan kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor.

        Bölgede etkili olan sağanak nedeniyle Bilecik-Sakarya-Nallıhan kara yolunun Sifyanlar köyü mevkisinde yola kaya parçaları düştü.

        Güzergahta ulaşım kontrollü sağlanırken, yoldaki kaya parçalarının kaldırılması ve trafiğin normale dönmesi için çalışma başlatıldı.

        Bölgede etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle sürücülerin dikkatli seyretmesi, trafik işaretlerine ve uyarılara riayet etmeleri istendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

