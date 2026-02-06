Bolu İl Özel İdaresinin filosuna 17 araç katıldı

Bolu İl Özel İdaresi araç filosuna, ilçe ve köy yollarının yapımı ve onarımı ile karla mücadelede kullanılacak 17 araç eklendi.



Valilik ve İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği tarafından alınan araçların teslimi için İl Özel İdaresinin bahçesinde tören düzenlendi.



Törende, 70 milyon 662 bin liraya alınan ekskavatör, 3 kazıcı yükleyici, kanal temizleme aracı, 2 kamyon, 9 arazi taşıtı ve su tankeri tanıtıldı.



Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, törende, son 1 yılda yaklaşık 40 aracı İl Özel İdaresinin araç parkına dahil ettiklerini belirterek, bunun yeterli olmadığını bildikleri için yeni araç alımına yönelik harekete geçtiklerini söyledi.



Aydın, hem 2026 bütçesi ile sonradan elde edecekleri hibe ve kredilerle araç sayılarını artırıp ilçelerde ve köylerde hizmete sunacaklarını dile getirdi.



Dua edilmesi ve kurdele kesilmesinin ardından yeni alınan 17 araç hizmete girdi.



AK Parti Bolu Milletvekili Yüksel Coşkunyürek'in de konuşma yaptığı törene, İl Özel İdaresi yetkilileri, ilçe kaymakamları, il genel meclisi üyeleri ve muhtarlar katıldı.

