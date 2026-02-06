Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri Haberleri

        Bolu İl Özel İdaresinin filosuna 17 araç katıldı

        Bolu İl Özel İdaresi araç filosuna, ilçe ve köy yollarının yapımı ve onarımı ile karla mücadelede kullanılacak 17 araç eklendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2026 - 16:32 Güncelleme: 06.02.2026 - 16:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bolu İl Özel İdaresinin filosuna 17 araç katıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bolu İl Özel İdaresi araç filosuna, ilçe ve köy yollarının yapımı ve onarımı ile karla mücadelede kullanılacak 17 araç eklendi.

        Valilik ve İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği tarafından alınan araçların teslimi için İl Özel İdaresinin bahçesinde tören düzenlendi.

        Törende, 70 milyon 662 bin liraya alınan ekskavatör, 3 kazıcı yükleyici, kanal temizleme aracı, 2 kamyon, 9 arazi taşıtı ve su tankeri tanıtıldı.

        Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, törende, son 1 yılda yaklaşık 40 aracı İl Özel İdaresinin araç parkına dahil ettiklerini belirterek, bunun yeterli olmadığını bildikleri için yeni araç alımına yönelik harekete geçtiklerini söyledi.

        Aydın, hem 2026 bütçesi ile sonradan elde edecekleri hibe ve kredilerle araç sayılarını artırıp ilçelerde ve köylerde hizmete sunacaklarını dile getirdi.

        Dua edilmesi ve kurdele kesilmesinin ardından yeni alınan 17 araç hizmete girdi.

        AK Parti Bolu Milletvekili Yüksel Coşkunyürek'in de konuşma yaptığı törene, İl Özel İdaresi yetkilileri, ilçe kaymakamları, il genel meclisi üyeleri ve muhtarlar katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Osmaniye'de 6 Şubat Depremleri Anma Programı
        Osmaniye'de 6 Şubat Depremleri Anma Programı
        Erzincan'da 5'lik depremin ardından Prof. Dr. Görür'den kritik açıklama!
        Erzincan'da 5'lik depremin ardından Prof. Dr. Görür'den kritik açıklama!
        Sosyal medyadan tanıştığı kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü
        Sosyal medyadan tanıştığı kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü
        Togg’dan 'asılsız' görsel açıklaması
        Togg’dan 'asılsız' görsel açıklaması
        Galatasaray, UEFA listesini açıkladı!
        Galatasaray, UEFA listesini açıkladı!
        16 yaşındaki kız babasını öldürmüştü! Kan donduran iddia!
        16 yaşındaki kız babasını öldürmüştü! Kan donduran iddia!
        İkinci depremden yeni görüntü! Hastanede kahreden dakikalar!
        İkinci depremden yeni görüntü! Hastanede kahreden dakikalar!
        "Kadranı peçeteyle kapatmıştım"
        "Kadranı peçeteyle kapatmıştım"
        Erdoğan: Kardeşlerimizi unutmayacağız
        Erdoğan: Kardeşlerimizi unutmayacağız
        Kocaelispor-Beşiktaş maçındaki feci kaza kamerada!
        Kocaelispor-Beşiktaş maçındaki feci kaza kamerada!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Japonlar nasıl bu kadar zayıf kalabiliyor?
        Japonlar nasıl bu kadar zayıf kalabiliyor?
        Bildiğiniz tüm dopingleri unutun: Kayakta 'penisgate' skandalı
        Bildiğiniz tüm dopingleri unutun: Kayakta 'penisgate' skandalı
        Beşiktaş'tan kaleye sürpriz takviye!
        Beşiktaş'tan kaleye sürpriz takviye!
        Umman'daki ABD-İran görüşmeleri başladı
        Umman'daki ABD-İran görüşmeleri başladı
        Sibel hemşireyi katletmişti! Cani sevgiliye büyük ceza!
        Sibel hemşireyi katletmişti! Cani sevgiliye büyük ceza!
        MİT'ten Mossad operasyonu!
        MİT'ten Mossad operasyonu!
        Amir Murillo, Beşiktaş için İstanbul'da!
        Amir Murillo, Beşiktaş için İstanbul'da!
        Kanada Başbakanı: Türkiye NATO'nun hayati bir ortağı
        Kanada Başbakanı: Türkiye NATO'nun hayati bir ortağı
        Gayrimenkul satışları ocakta geriledi
        Gayrimenkul satışları ocakta geriledi

        Benzer Haberler

        Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirenler için Bolu'da mevlit...
        Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirenler için Bolu'da mevlit...
        Bolu'da depremde hayatını kaybedenler dualarla anıldı
        Bolu'da depremde hayatını kaybedenler dualarla anıldı
        Özel öğrencilerden 'Bayrak sevgisi' temalı gösteri
        Özel öğrencilerden 'Bayrak sevgisi' temalı gösteri
        Oto tamircisinin en sadık çırağı "Şıkkıdı" oldu Sanayi esnafının maskotu ha...
        Oto tamircisinin en sadık çırağı "Şıkkıdı" oldu Sanayi esnafının maskotu ha...
        Yaklaşık 20 metrelik kubbesiyle asırlara meydan okuyor
        Yaklaşık 20 metrelik kubbesiyle asırlara meydan okuyor
        Bolu'da iki katlı ev alevlere teslim oldu
        Bolu'da iki katlı ev alevlere teslim oldu