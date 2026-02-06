Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri Haberleri

        Bolu'dan kısa kısa

        İzzet Baysal Devlet Hastanesinin Kadın Doğum ve Çocuk Ünitesi, Köroğlu Ünitesinde, çocuk poliklinik hizmetleri Esin Baysal Aile Sağlığı Merkezi'nde hizmet vermeye başlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2026 - 22:01 Güncelleme: 06.02.2026 - 22:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bolu'dan kısa kısa
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İzzet Baysal Devlet Hastanesinin Kadın Doğum ve Çocuk Ünitesi, Köroğlu Ünitesinde, çocuk poliklinik hizmetleri Esin Baysal Aile Sağlığı Merkezi'nde hizmet vermeye başlayacak.

        Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada, İzzet Baysal Devlet Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Ünitesi'nde sunulan sağlık hizmetlere ilişkin düzenleme yapıldığı bildirildi.

        Açıklamada, bu kapsamda 16 Şubat Pazartesi günü mesai saati başlangıcı itibarıyla Kadın Doğum ve Çocuk Ünitesi bünyesindeki sağlık hizmetlerinin Köroğlu Ünitesinde, Çocuk Poliklinik hizmetlerinin ise Esin Baysal Aile Sağlığı Merkezinde sunulacağı belirtilerek, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları adına randevu ve başvuru işlemlerinde belirtilen birimleri dikkate almaları gerektiği kaydedildi.


        - "Avrupa Kış Sporları Haftası" kapsamında etkinlikler yapıldı


        Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 1- 8 Şubat tarihlerinde kutlanan "Avrupa Kış Sporları Haftası" kapsamında kış sporlarının heyecanının Türkiye genelinde sürdüğü belirtildi.

        Açıklamada, etkinlikler kapsamında Gerede Arkut Kayaklı Koşu ve Biathlon Merkezinde biathlon yarışmaları ve kar voleybolu yapıldığı ifade edildi.


        - "Deprem Anma ve Farkındalık Programı" düzenlendi.

        Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde İl Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen "Deprem Anma ve Farkındalık Programı", saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Protokol konuşmalarının ardından oratoryo ve drama gösterileri yapıldı.

        Program, öğrencilerden oluşan korunun konseri ve salon çıkışında hazırlanan deprem fotoğrafları sergisinin gezilmesiyle sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dilek İmamoğlu'nun kardeşi tutuklandı
        Dilek İmamoğlu'nun kardeşi tutuklandı
        Osmaniye'de 6 Şubat Depremleri Anma Programı
        Osmaniye'de 6 Şubat Depremleri Anma Programı
        Bebek'teki spor salonuna narkotik operasyonu
        Bebek'teki spor salonuna narkotik operasyonu
        Beşiktaş'ın yeni transferi Devis Vasquez, İstanbul'da!
        Beşiktaş'ın yeni transferi Devis Vasquez, İstanbul'da!
        3 araca çarpıp takla attı
        3 araca çarpıp takla attı
        Acı tesadüf! İki gün arayla meydana geldi
        Acı tesadüf! İki gün arayla meydana geldi
        Sacha Boey yeniden Galatasaray'da!
        Sacha Boey yeniden Galatasaray'da!
        Araç muayene istasyonunda dehşet! Polis memuru hayatını kaybetti!
        Araç muayene istasyonunda dehşet! Polis memuru hayatını kaybetti!
        Otomobil sele kapıldı: 2 ölü
        Otomobil sele kapıldı: 2 ölü
        Beşiktaş, Emmanuel Agbadou'yu KAP'a bildirdi: İşte maliyeti!
        Beşiktaş, Emmanuel Agbadou'yu KAP'a bildirdi: İşte maliyeti!
        Erzincan'da 5'lik depremin ardından Prof. Dr. Görür'den kritik açıklama!
        Erzincan'da 5'lik depremin ardından Prof. Dr. Görür'den kritik açıklama!
        Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi kadrosunu güncelledi: 3 isim eklendi!
        Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi kadrosunu güncelledi: 3 isim eklendi!
        Sosyal medyadan tanıştığı kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü
        Sosyal medyadan tanıştığı kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü
        Togg’dan 'asılsız' görsel açıklaması
        Togg’dan 'asılsız' görsel açıklaması
        Galatasaray, UEFA listesini açıkladı!
        Galatasaray, UEFA listesini açıkladı!
        16 yaşındaki kız babasını öldürmüştü! Kan donduran iddia!
        16 yaşındaki kız babasını öldürmüştü! Kan donduran iddia!
        İkinci depremden yeni görüntü! Hastanede kahreden dakikalar!
        İkinci depremden yeni görüntü! Hastanede kahreden dakikalar!
        "Kadranı peçeteyle kapatmıştım"
        "Kadranı peçeteyle kapatmıştım"
        Kocaelispor-Beşiktaş maçındaki feci kaza kamerada!
        Kocaelispor-Beşiktaş maçındaki feci kaza kamerada!
        Japonlar nasıl bu kadar zayıf kalabiliyor?
        Japonlar nasıl bu kadar zayıf kalabiliyor?

        Benzer Haberler

        Bolu İl Özel İdaresinin filosuna 17 araç katıldı
        Bolu İl Özel İdaresinin filosuna 17 araç katıldı
        Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirenler için Bolu'da mevlit...
        Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirenler için Bolu'da mevlit...
        Bolu'da depremde hayatını kaybedenler dualarla anıldı
        Bolu'da depremde hayatını kaybedenler dualarla anıldı
        Özel öğrencilerden 'Bayrak sevgisi' temalı gösteri
        Özel öğrencilerden 'Bayrak sevgisi' temalı gösteri
        Oto tamircisinin en sadık çırağı "Şıkkıdı" oldu Sanayi esnafının maskotu ha...
        Oto tamircisinin en sadık çırağı "Şıkkıdı" oldu Sanayi esnafının maskotu ha...
        Yaklaşık 20 metrelik kubbesiyle asırlara meydan okuyor
        Yaklaşık 20 metrelik kubbesiyle asırlara meydan okuyor