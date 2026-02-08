Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri Haberleri

        Göynük'te dağdan kopan kaya parçaları yola düştü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2026 - 13:26 Güncelleme: 08.02.2026 - 13:26
        BOLU-Bolu’nun Göynük ilçesinde dağdan kopan kaya parçalarının yola düştü.

        Yenice Mahallesi Orhan Çalış Caddesi mevkisinde dağdan kopan büyük kaya parçaları yola düştü. Olay sırasında yolda araç ya da yaya bulunmaması dolayısıyla yaralanan olmadı.


        İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, güvenlik şeridi oluşturarak kayaların kaldırılması için çalışma başlattı.

        Bu arada, yola düşen kaya parçaları çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

