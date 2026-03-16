        GÜNCELLEME - Bolu'da darbedilen kişinin ölümüne ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı

        Bolu'da tartıştığı kişi tarafından darbedilen 67 yaşındaki Naim Acar'ın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2026 - 17:05 Güncelleme:
        Büyük Cami Mahallesi’ndeki Demokrasi Parkı’nda 8 Mart’ta tartışma yaşadığı üniversite öğrencisi K.K’nin (20) yumruk atması sonucu yere düşerek yaralanan Naim Acar, kaldırıldığı İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi’nde 8 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

        Olay günü yakalandıktan sonra ifadesi alınarak serbest bırakılan K.K, Acar’ın hayatını kaybetmesinin ardından polis ekiplerince yeniden gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.K, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

