        Bolu'da parkta darbedilen kişi 8 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

        Bolu'da parkta tartıştığı kişi tarafından darbedilen 67 yaşındaki Naim Acar, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Giriş: 16.03.2026 - 10:34 Güncelleme:
        İddiaya göre, Büyük Cami Mahallesi'ndeki Demokrasi Parkı'nda 8 Mart'ta tartışma yaşadığı üniversitesi öğrencisi K.K'nin (20) yumruk atması sonucu yere düşerek yaralanan Acar (67), kaldırıldığı İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'nde 8 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

        Olay günü yakalandıktan sonra ifadesi alınarak serbest bırakılan ve Acar'ın ölümü üzerine yeniden polis ekiplerince gözaltına alınan K.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Trump: İran ABD'nin uçak gemisine asla saldırmadı
        Trump: İran ABD'nin uçak gemisine asla saldırmadı
        Hamaney Rusya'ya mı gitti?
        Hamaney Rusya'ya mı gitti?
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Prof. Dr. İlber Ortaylı son yolculuğuna uğurlanıyor
        Prof. Dr. İlber Ortaylı son yolculuğuna uğurlanıyor
        98. Oscar Ödülleri’ne One Battle After Another damgası
        98. Oscar Ödülleri’ne One Battle After Another damgası
        Oscar kırmızı halısında moda ve şıklık yarışı
        Oscar kırmızı halısında moda ve şıklık yarışı
        İkisi de daha 16 yaşındaydı... 'İzinsiz' gelen ölüm!
        İkisi de daha 16 yaşındaydı... 'İzinsiz' gelen ölüm!
        127 bin kaçak işçi trafikte yakalandı
        127 bin kaçak işçi trafikte yakalandı
        Türkiye'nin hafızasını kurtarıyorlar
        Türkiye'nin hafızasını kurtarıyorlar
        "İran saldırısında 5 ABD uçağı hasar aldı"
        "İran saldırısında 5 ABD uçağı hasar aldı"
        16 - 22 Mart haftalık burç yorumları
        16 - 22 Mart haftalık burç yorumları
        Cinayetin faili en yakını çıktı! İzmaritten katile...
        Cinayetin faili en yakını çıktı! İzmaritten katile...
        Yeni sevgilisi Fransız model çıktı
        Yeni sevgilisi Fransız model çıktı
        Şarampol faciası! Can kayıpları var!
        Şarampol faciası! Can kayıpları var!
        İşte şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        İşte şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        "Bazen kendinden bile ürküyor"
        "Bazen kendinden bile ürküyor"
        Sofrada kimse size yetişemiyorsa dikkat!
        Sofrada kimse size yetişemiyorsa dikkat!
        Otomobilde ibre yerlilere kayıyor
        Otomobilde ibre yerlilere kayıyor
        Dunning-Kruger Sendromu nasıl anlaşılır?
        Dunning-Kruger Sendromu nasıl anlaşılır?
        Saldırılar nedeniyle petrol ve doğalgaz üretimi durdu
        Saldırılar nedeniyle petrol ve doğalgaz üretimi durdu

        Benzer Haberler

        Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 5 yaralı
        Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 5 yaralı
        Bolu'da kazada ortalık savaş alanına döndü: 4 yaralı
        Bolu'da kazada ortalık savaş alanına döndü: 4 yaralı
        Bolu'da otomobil ile cipin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Bolu'da otomobil ile cipin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Bolu'da lüks otomobil ile cip çarpıştı: 4 yaralı
        Bolu'da lüks otomobil ile cip çarpıştı: 4 yaralı
        Abant'ta karların ardından bahar manzarası
        Abant'ta karların ardından bahar manzarası
        Bolu'da Bayram öncesi kaçak göçmen denetimi
        Bolu'da Bayram öncesi kaçak göçmen denetimi