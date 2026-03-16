Bolu'da parkta darbedilen kişi 8 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Bolu'da parkta tartıştığı kişi tarafından darbedilen 67 yaşındaki Naim Acar, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. İddiaya göre, Büyük Cami Mahallesi'ndeki Demokrasi Parkı'nda 8 Mart'ta tartışma yaşadığı üniversitesi öğrencisi K.K'nin (20) yumruk atması sonucu yere düşerek yaralanan Acar (67), kaldırıldığı İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'nde 8 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Olay günü yakalandıktan sonra ifadesi alınarak serbest bırakılan ve Acar'ın ölümü üzerine yeniden polis ekiplerince gözaltına alınan K.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

