Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri Haberleri

        Anadolu Otoyolu'nun Bolu ve Düzce kesiminde bayram tatili hareketliliği kısmen başladı

        Anadolu Otoyolu'nun Bolu ve Düzce kesiminde, Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla bazı sürücülerin yola çıkmasıyla kısmen hareketlilik yaşanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2026 - 11:25 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Anadolu Otoyolu'nun Bolu ve Düzce kesiminde bayram tatili hareketliliği kısmen başladı

        Anadolu Otoyolu'nun Bolu ve Düzce kesiminde, Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla bazı sürücülerin yola çıkmasıyla kısmen hareketlilik yaşanıyor.


        Bayram tatilini memleketi ya da tatil beldelerinde geçirmek isteyenlerin bir kısmı yola çıkmaya başladı.

        Sürücülerin gidecekleri yerlere hareket etmesiyle "İstanbul'un Anadolu'ya açılan kapısı" olarak tabir edilen otoyolun Bolu ve Düzce kesiminin Ankara yönünde araç sayısında kısmen artış gözlendi.

        Otoyolun Bolu kesiminde Gerede, Yeniçağa, Köroğlu rampaları ile Bolu Dağı Tüneli mevkisinde hareketlilik zaman zaman artarken, ulaşım akıcı seyrinde ilerliyor.

        Düzce geçişinde ise özellikle Gümüşova rampaları ve Kaynaşlı mevkisinde trafik akışının kısmen yoğunlaştığı görülüyor.

        Otoyolun İstanbul yönünde ise ulaşım normal seyrediyor.

        Bölgede görev yapan ekipler, sürücüleri hız limitlerine uymaları ve takip mesafesini korumaları yönünde uyarıyor.

        Yetkililer, ilerleyen saatlerde trafiğin daha da yoğun olmasının beklendiğini bildirdi.

        Öte yandan, otoyolun Sakarya ve Kocaeli geçişleri ile D-100 kara yolunun Bolu ve Düzce kesimlerinde İstanbul ve Ankara yönünde ulaşım normal akışında ilerliyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Pentagon 200 milyar dolar bütçe istedi" iddiası
        "Pentagon 200 milyar dolar bütçe istedi" iddiası
        Enerji tesisleri vuruldu, petrol fiyatları sert yükseldi
        Enerji tesisleri vuruldu, petrol fiyatları sert yükseldi
        Trump'tan İran'a Katar uyarısı!
        Trump'tan İran'a Katar uyarısı!
        İran'da hangi üst düzey isimler öldürüldü?
        İran'da hangi üst düzey isimler öldürüldü?
        Savaşın 20. gününde yaşananlar!
        Savaşın 20. gününde yaşananlar!
        Bakan Çiftçi: Kesinlikle tuzaklama radar yapmayacağız
        Bakan Çiftçi: Kesinlikle tuzaklama radar yapmayacağız
        Galatasaray'dan HT Spor'a Lang açıklaması!
        Galatasaray'dan HT Spor'a Lang açıklaması!
        Galatasaray'dan Lang ve Osimhen açıklaması!
        Galatasaray'dan Lang ve Osimhen açıklaması!
        20 yıllık seri sona erdi!
        20 yıllık seri sona erdi!
        Dünyanın en mutlu ülkeleri açıklandı
        Dünyanın en mutlu ülkeleri açıklandı
        Vergi tamamen influencerin sorunu
        Vergi tamamen influencerin sorunu
        80'inizde 60 kalabilecek misiniz? 10 soruda test edin
        80’inizde 60 kalabilecek misiniz? 10 soruda test edin
        Lokantada asma tavan çöktü! "Doğal afet" dediler
        Lokantada asma tavan çöktü! "Doğal afet" dediler
        Tülin Şahin ameliyat olacak
        Tülin Şahin ameliyat olacak
        On bir gün uyumayınca sonuçları ne oldu?
        On bir gün uyumayınca sonuçları ne oldu?
        Beşiktaş'ın Kasımpaşa 11'i
        Beşiktaş'ın Kasımpaşa 11'i
        Park yeri kavgasında öldürmüştü! İşte ilk sözleri...
        Park yeri kavgasında öldürmüştü! İşte ilk sözleri...
        60 suç kaydı, 65 yıl cezası var! Hapse girmemek için 8 çocuk doğurdu!
        60 suç kaydı, 65 yıl cezası var! Hapse girmemek için 8 çocuk doğurdu!
        Zayıflamaya çalışırken yapılan 10 kritik hata!
        Zayıflamaya çalışırken yapılan 10 kritik hata!
        ABD'den 3 ayda 45 fon gelmiş
        ABD'den 3 ayda 45 fon gelmiş

        Benzer Haberler

        Bayram tatili kısa olunca yollarda yoğunluk oluşmadı
        Bayram tatili kısa olunca yollarda yoğunluk oluşmadı
        Bolu geçişinde bayram trafiği başladı
        Bolu geçişinde bayram trafiği başladı
        Oliver Roy Camio: "Yarınki maç için iyi hazırlandık" A Milli Hentbol Takımı...
        Oliver Roy Camio: "Yarınki maç için iyi hazırlandık" A Milli Hentbol Takımı...
        Hentbolda Türkiye-Romanya maçına doğru
        Hentbolda Türkiye-Romanya maçına doğru
        Camino: Romanya maçı için iyi hazırlandık
        Camino: Romanya maçı için iyi hazırlandık
        Bolu'da "kardeşlik sofrası" 5 ülkenin bayram tatlıları için kuruldu
        Bolu'da "kardeşlik sofrası" 5 ülkenin bayram tatlıları için kuruldu