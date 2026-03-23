Bolu Dağı'nda sis ulaşımı olumsuz etkiledi

D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinin Bolu ve Düzce kesiminde sis, ulaşımda aksamalara neden oldu.



Kara yolunun Yumrukaya, Abant Kavşağı, Bakacak, Karanlıkdere ve Taşaltı mevkilerinde yoğunlaşan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 35 metreye kadar düştü.



Güzergahı kullanan sürücüler, düşük görüş mesafesi nedeniyle hızlarını düşürerek ilerlemek zorunda kaldı.



Özellikle rampalı ve virajlı kesimlerde sisin etkisini artırması trafik akışını yavaşlattı.



Bölgede görev yapan Karayolları ve polis ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.



Ekipler, sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü alanlarda yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hızdan kaçınılması gerektiğini belirtti.







