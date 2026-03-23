        Üniversite adayları edebiyat konularını bulmaca çözerek öğreniyor

        ZAFER GÖDER - Bolu Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencileri, üniversite adaylarının edebiyat dersinin daha çok ezbere dayalı konularını daha kolay öğrenmesine yönelik dijital bulmaca geliştirdi.

        Giriş: 23.03.2026 - 11:02 Güncelleme:
        Bolu Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencileri Yağmur Okumuş ve Çağan Turgut, BİLSEM'de görevli edebiyat öğretmeni Tarık Aksoy'un danışmanlığında proje hazırladı.

        Öğrenciler, edebiyatın temel dönemleri ve konularını kapsayan sorulardan oluşan "Edebi Çengel" adlı dijital bulmaca uygulamasını hayata geçirdi.

        Mobil cihazlarda kullanılabilen uygulamayla üniversite sınavına hazırlanan öğrencilerin edebiyat konularını daha eğlenceli ve akıcı öğrenmesi hedefleniyor.

        - "Daha çok eğlenme şeklinde öğrenme yönü ortaya çıkıyor"

        Edebiyat öğretmeni Tarık Aksoy, AA muhabirine, çıkış noktalarının öğrencilerin yoğun sınav hazırlık süreci olduğunu söyledi.

        Aksoy, edebiyat derslerinin çoğu zaman ezbere dayalı ilerlediğini belirterek, "Öğrenciler de bu dönemde telefon ve tabletle bolca vakit geçiriyorlar. Bu ikisini birleştirmek istedik. Edebiyat, ezber, oyunlar, telefon, tablet… Bunu bir oyuna çevirdiğimizde dijital bulmaca fikri ortaya çıktı." diye konuştu.

        Uygulama için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) edebiyat alanında hazırladığı sorularını inceleyerek 400 civarında soru hazırladıklarını dile getiren Aksoy, Bolu'daki öğrencilere uygulamanın kullandırıldığını kaydetti.

        Aksoy, olumlu tepkiler aldıklarını anlatarak, "Öğrencilerin daha başarılı olduğunu görüyoruz, her defasında farklı sorularla karşılaştıkları için. Mesela bir günde 25-30 soru çözebilir diyelim ama bu bulmacalar sayesinde daha fazla soruyla haşır neşir oluyor. Bu şekilde öğrenmeleri daha da hızlanmış ve akılda kalmış oluyor. Aynı zamanda eğlenmiş oluyorlar. Zoraki değil de daha çok eğlenme şeklinde öğrenme yönü ortaya çıkıyor." ifadelerini kullandı.

        Projeyle TÜBİTAK'ın Ankara'da düzenlediği bölge yarışmasında "Türk Dili ve Edebiyatı" alanında birinci olduklarını belirterek, gelecek aylarda düzenlenecek Türkiye finallerinden sonra uygulamayı daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedeflediklerini dile getirdi.

        Milli Eğitim Bakanlığı ile iletişime geçmeyi planladıklarından bahseden Aksoy, uygulamanın Eğitim Bilişim Ağı (EBA) platformuna eklenmesi halinde Türkiye genelindeki öğretmen ve öğrencilerin de bundan faydalanabileceğini sözlerine ekledi.

        - "Sınavlarda öğrencilere yardımcı olacak şekilde hazırladık"

        Öğrenci Yağmur Okumuş da edebiyat konularına çalışan üniversite adaylarına yardımcı olmak uygulamayı geliştirdiklerini anlatarak, "Bu oyun telefon, tablet ya da bilgisayar gibi ortamlarda oynanabiliyor. Ana edebiyat dönemlerini kapsayan sorular var. Sınavlarda öğrencilere yardımcı olacak şekilde hazırladık." dedi.

        Uygulamayı, Alan Yeterlilik Sınavı (AYT) ve Temel Yeterlilik Sınavına (TYT) yönelik sorularla hazırladıklarından bahseden Okumuş, "Bu uygulama günlük hayatta öğrenebilmeyi kolaylaştırıyor. Öğrenciler günlük hayatta telefonla meşgul oldukları için onlara daha kolay ulaşılabiliyor. Öğrencilerin elinin altında olan bir eğitim materyali olduğu için kolaylıkla istediği şeyi her zaman öğrenebiliyor." şeklinde konuştu.

        Öğrenci Çağan Turgut ise eğlenceli öğrenme yöntemi geliştirme fikrinden yola çıktıklarını anlatarak, "Bu projede edebiyat dersinin dijital bulmacalar formatında öğrencilerin daha kolay şekilde öğrenmesi sağlanıyor. Normal ders sorularını çözmek yerine bulmaca çözerek öğrenci daha eğlenceli ve akıcı şekilde öğreniyor. Öğrenciler yine gündelik hayatlarında soru çözmek yerine bulmaca çözerek kendisini daha iyi geliştirebiliyor." ifadelerini kullandı.

        Turgut, uygulamada kolay, orta ve zor olmak üzere farklı seviyelerde bulmacaların bulunduğu bilgisini vererek, "Öğrenciler kendi konularını seçip yapay zekayla benzersiz şekilde bulmaca oluşturtabiliyor. Bu sayede belirli soru sayısından farklı şekilde öğrenciler kendi istedikleri formattaki bulmacaları çözüp üzerinde çalışabiliyor." bilgisini paylaştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

