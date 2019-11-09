Yedigöller'de renk cümbüşü

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BOLU'nun doğa harikası Yedigöller Milli Parkı'nda, sonbaharla birlikte ağaçların oluşturduğu renk cümbüşü, eşsiz güzellik sunuyor.

Bolu'ya 45 kilometre uzaklıktaki, doğal güzellikleriyle bilinen Yedigöller Milli Parkı'nda sonbaharla birlikte renk cümbüşü yaşanıyor. Yedigöller Milli Parkı'nda bulunan ağaçlar, sonbahar mevsiminin tüm renklerini barındırıyor. İstanbul, Ankara gibi büyük kentlere yakınlığıyla da vatandaşların yoğun olarak tercih ettiği Yedigöller'deki doğal güzellik görenleri hayran bırakıyor.

Bölgeye akın eden vatandaşlar, eşsiz manzaranın keyfini çıkarıyor. Yeşil, sarı ve kahverenginin tonlarının harmanlandığı Yedigöller drone ile havadan görüntülendi.

Havadan görüntüler, güzelliği gözler önüne serdi.

BOLU 09 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:59

GÜNEŞ 07:26

ÖĞLE 12:42

İKİNDİ 15:24

AKŞAM 17:49

YATSI 19:11

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