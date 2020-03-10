Bolu'da 550 bin lira değerinde kaçak tütün ele geçirildi

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Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)BOLU'nun Gerede ilçesinde, jandarmanın TIR'da yaptığı aramada 550 bin TL değerinde 3 bin 561 kilo tütün, 150 kilo pipo tütünü ve 90 kilo aromalı tütün ele geçirildi. TIR sürücüsü gözaltına alındı.

Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, TEM Otoyolu'nun Gerede Cankurtaran mevkisinde yaptığı yol uygulaması kapsamında bir TIR'ı durdurdu. TIR'ın dorsesinde yapılan aramada, 550 bin TL değerinde faturası olmayan 3 bin 561 kilo tütün, 150 kilo pipo tütünü ve 90 kilo aromalı tütün ele geçirildi. Jandarma, TIR sürücüsünü gözaltına alırken, olayla ilgili soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2020-03-10 13:52:46



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