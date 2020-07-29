Bolu’da 5 günlük bayram tatili nedeniyle gevenlik tedbirleri artırıldı Kurban Bayramı tatili boyunca 2 bin 313 polis görev yapacak TEM ve D-100 karayolu Bolu geçişlerinde trafik ekipleri 24 saat çalışacak

Kurban Bayramı tatili boyunca binlerce sürücünün geçiş yapacağı Bolu güzergahında olası kazaların önlenmesi amacıyla 2 bin 313 polis görev yapacak.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, Türkiye’nin en önemli karayolu geçiş güzergahlarından olan Bolu’da Kurban Bayramı tatili boyunca sürücülerin rahat yolculuk yapabilmesi ve kazaların önlenmesi amacıyla tedbirlerini artırdı. Hız, emniyet kemeri, hatalı sollama, seyir halindeyken yorgunluk ve cep telefonu kullanımının denetleneceği TEM Otoyolu ve D100 karayolu Bolu geçişlerinde 556 ekip, bin 455 personel görev yapacak.



“Bütün tedbirler alındı”

Kurban Bayramı tatili nedeniyle asayiş ve trafik yönünden bütün tedbirlerin alındığını ifade eden Bolu Valisi Ahmet Ümit, “Özellikle ulaştırmada insanlar memleketlerine ziyaret için gidiyorlar. Bu da bir yoğunluğa yol açıyor ve ekstra tedbirler gerektiriyor. Biz de valilik olarak ilimizde bu seneki Kurban Bayramı’na yönelik olarak bütün tedbirleri aldık. Vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde bayramlarını geçirebilmeleri için 30 Temmuz4 Ağustos arasında 5 gün süreyle ilave tedbirler almak suretiyle bayramı hep birlikte huzur içerisinde geçireceğiz. Bu alınan tedbirlerin en başında güvenlik tedbirleri, asayiş tedbirleri ve trafik tedbirleri geliyor. Trafik yönünden otoyollarda, devlet kara yollarında, Bolu Dağı Tüneli giriş, çıkış ve çevresinde hız, emniyet kemeri, cep telefonu,hatalı sollama, uykusuzluk, yorgun araç kullanımı gibi kazaya sebep olabilecek eylemleri yönelik gerekli tedbirler alındı” dedi.



“870 ekip, 2 bin 313 personel görev yapacak”

İl genelinde TEM ve D100 karayolunun önemli noktaları ile merkezlerde trafik ve asayiş yönünden 2 bin 313 personelin görev yapacağını ifade eden Ümit, “Emniyet Müdürlüğümüzce asayiş yönünden 231 ekiple 880 personel, trafik yönünden 325 ekip 575 personel, toplamda 556 ekip bin 455 personelle 5 gün boyunca milletimizin emrinde olacaklar. Jandarma Komutanlığımız marifetiyle asayiş yönünden 230 ekip 690 personel, trafik yönünden 84 ekip 168 personelimiz, toplamda 314 ekip 858 personel olmak üzere 5 gün bayram sürecinde toplamda 870 ekip 2 bin 313 personelimiz huzur ve güvenliği sağlamak için gayret edecekler. Günlük ortalama 174 tane ekip 635 personel her gün 24 saat esasına göre yollarda ve sokaklarda olacak. Ayrıca, ilimiz merkezi ve Gerede ilçesinde mevcut olan EDS ile de hem hız yönünden hem de ışık ihlalleri yönünden araçlar sürekli kontrol altında tutulacak” şeklinde konuştu.

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