Bolu’da 5 günlük bayram tatili nedeniyle gevenlik tedbirleri artırıldı Kurban Bayramı tatili boyunca 2 bin 313 polis görev yapacak TEM ve D-100 karayolu Bolu geçişlerinde trafik ekipleri 24 saat çalışacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bolu’da 5 günlük bayram tatili nedeniyle gevenlik tedbirleri artırıldı Kurban Bayramı tatili boyunca 2 bin 313 polis görev yapacak TEM ve D-100 karayolu Bolu geçişlerinde trafik ekipleri 24 saat çalışacak

İHA

Bolu’da 5 günlük bayram tatili nedeniyle gevenlik tedbirleri artırıldı Kurban Bayramı tatili boyunca 2 bin 313 polis görev yapacak TEM ve D-100 karayolu Bolu geçişlerinde trafik ekipleri 24 saat çalışacak

Kurban Bayramı tatili boyunca binlerce sürücünün geçiş yapacağı Bolu güzergahında olası kazaların önlenmesi amacıyla 2 bin 313 polis görev yapacak.
Bolu İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, Türkiye’nin en önemli karayolu geçiş güzergahlarından olan Bolu’da Kurban Bayramı tatili boyunca sürücülerin rahat yolculuk yapabilmesi ve kazaların önlenmesi amacıyla tedbirlerini artırdı. Hız, emniyet kemeri, hatalı sollama, seyir halindeyken yorgunluk ve cep telefonu kullanımının denetleneceği TEM Otoyolu ve D100 karayolu Bolu geçişlerinde 556 ekip, bin 455 personel görev yapacak.

“Bütün tedbirler alındı”
Kurban Bayramı tatili nedeniyle asayiş ve trafik yönünden bütün tedbirlerin alındığını ifade eden Bolu Valisi Ahmet Ümit, “Özellikle ulaştırmada insanlar memleketlerine ziyaret için gidiyorlar. Bu da bir yoğunluğa yol açıyor ve ekstra tedbirler gerektiriyor. Biz de valilik olarak ilimizde bu seneki Kurban Bayramı’na yönelik olarak bütün tedbirleri aldık. Vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde bayramlarını geçirebilmeleri için 30 Temmuz4 Ağustos arasında 5 gün süreyle ilave tedbirler almak suretiyle bayramı hep birlikte huzur içerisinde geçireceğiz. Bu alınan tedbirlerin en başında güvenlik tedbirleri, asayiş tedbirleri ve trafik tedbirleri geliyor. Trafik yönünden otoyollarda, devlet kara yollarında, Bolu Dağı Tüneli giriş, çıkış ve çevresinde hız, emniyet kemeri, cep telefonu,hatalı sollama, uykusuzluk, yorgun araç kullanımı gibi kazaya sebep olabilecek eylemleri yönelik gerekli tedbirler alındı” dedi.

“870 ekip, 2 bin 313 personel görev yapacak”
İl genelinde TEM ve D100 karayolunun önemli noktaları ile merkezlerde trafik ve asayiş yönünden 2 bin 313 personelin görev yapacağını ifade eden Ümit, “Emniyet Müdürlüğümüzce asayiş yönünden 231 ekiple 880 personel, trafik yönünden 325 ekip 575 personel, toplamda 556 ekip bin 455 personelle 5 gün boyunca milletimizin emrinde olacaklar. Jandarma Komutanlığımız marifetiyle asayiş yönünden 230 ekip 690 personel, trafik yönünden 84 ekip 168 personelimiz, toplamda 314 ekip 858 personel olmak üzere 5 gün bayram sürecinde toplamda 870 ekip 2 bin 313 personelimiz huzur ve güvenliği sağlamak için gayret edecekler. Günlük ortalama 174 tane ekip 635 personel her gün 24 saat esasına göre yollarda ve sokaklarda olacak. Ayrıca, ilimiz merkezi ve Gerede ilçesinde mevcut olan EDS ile de hem hız yönünden hem de ışık ihlalleri yönünden araçlar sürekli kontrol altında tutulacak” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bolu'da 1608 kişiye antikor testi yapıldı, 2 kişide bağışıklık çıktı
YEREL HABERLER Bolu'da 1608 kişiye antikor testi yapıldı, 2 kişide ...
Bolu Dağı geçişinde tatilci yoğunluğu; ulaşım aksamadı
YEREL HABERLER Bolu Dağı geçişinde tatilci yoğunluğu; ulaşım ...
Bolu'da, kurbanlık pazarında sopayla pazarlık devri
YEREL HABERLER Bolu'da, kurbanlık pazarında sopayla pazarlık devri
Bolu Valisi, kentte koronavirüsten ölen kişi sayısının 8 olduğunu açıkladı
YEREL HABERLER Bolu Valisi, kentte koronavirüsten ölen kişi ...
Bolu'da 58 milyon liraya 20 okul yenileniyor
YEREL HABERLER Bolu'da 58 milyon liraya 20 okul yenileniyor
Bolu’da korona virüsten ölenlerin sayısı 8 oldu Vali Ahmet Ümit: “Bütün çabamız ölümlerin önüne geçmek”
YEREL HABERLER Bolu’da korona virüsten ölenlerin sayısı 8 oldu Vali ...
Bolu’da depreme dayanıksız 20 okul güçlendirilecek 20 okulun eğitime hazır hale gelmesi için 58 milyon bütçe ayrıldı
YEREL HABERLER Bolu’da depreme dayanıksız 20 okul güçlendirilecek 20 ...
Bolu'da, 6 bin 253 paket kaçak sigara ele geçirildi
YEREL HABERLER Bolu'da, 6 bin 253 paket kaçak sigara ele geçirildi
Bolu'da atıl tünellerin soğuk hava deposu yapılması isteği
YEREL HABERLER Bolu'da atıl tünellerin soğuk hava deposu yapılması ...
Korona virüs nedeniyle piknikler iptal oldu, tavuk eti satışları yüzde 15 geriledi Korona virüsten en çok etkilenen ürün göğüs eti oldu Beyaz et firması sahibi Mustafa Aksoy: “Geçen seneyle bu seneyi oranlarsak yüzde 15 oranında bir azalma var”
YEREL HABERLER Korona virüs nedeniyle piknikler iptal oldu, tavuk ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X