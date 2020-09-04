Bolu’da yaylada çıkan yangında 2 ev, 2 ahır ve samanlık yandı

Bolu’nun Dörtdivan ilçesinde yaylada çıkan yangında 2 ev, 2 ahır ve 1 samanlık yanarak kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgiye göre, Dörtdivan ilçesine bağlı Seyricek Yaylası mevkiinde bulunan samanlıkta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın yaylada bulunan 2 ev ve 2 ahıra sıçradı. Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine Dörtdivan, Gerede ve Yeniçağa itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu yangın daha fazla büyümeden kontrol altına alındı. Yangında alev topuna dönen 2 ahır, 2 ev ve samanlık tamamen kullanılamaz hale geldi.
Yangınla ilgili araştırma başlatıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.