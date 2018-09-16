Boluspor: 0 - Altay: 0
Stat: Atatürk
Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Serdar Diyadin, Murat Ergin Gözütok
Boluspor: Gökhan Değirmenci, Diarra, Umut Gündoğan (Dk. 46 Bilal Sebaihi), Akabueze (Dk. 80 Etoundi), İshak Çakmak, Uğur Akdemir, Ufuk Budak, Özgür Can Özcan, Guido Koçer, Ümit Krut, Mustafa Budak (Dk. 65 Melih Okutan)
Altay: Emre Koyuncu, Eugenic, Metin Yüksel, Aganovic (Dk. 32 İvanov), Ferhat Çulcuoğlu (Dk. 64 Tevfik Altındağ), Yasin Palaz, Paixao, Kappel (Dk. 82 Atakan Çankaya), İbrahim Öztürk, Gencer Cansev, Özgür Özkaya
Sarı kart: Dk. 14 Akabueze, Dk. 35 İshak Çakmak (Boluspor), Dk. 62 Yasin Palaz (Altay)
Kırmızı kart: Dk. 28 Gencer Cansev (Altay)
Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor, konuk ettiği Altay ile golsüz berabere kaldı.
TFF 1. LİG PUAN DURUMU
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