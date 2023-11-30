Bomba iddia! Candan kardeşlerin koğuşuna bakın kim geldi!
Bahar Candan ve Nihal Candan kardeşler Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine "Suç Örgütüne Üye Olma" ve "Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama" suçlarından tutuklanmıştı. Silivri'de olan kardeşlerin koğuşuna iddialara göre bakın kim geldi.
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine "Suç Örgütüne Üye Olma" ve "Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama" suçlarından Bahar Candan ve Nihal Candan geçtiğimiz hafta tutuklanarak Silivri cezaevine götürülmüştü.
Candan kardeşlerin ardından gündeme aralarında Fatih Terim, Buse Terim, Fatih Terim'in damadı Volkan Bahçekapılı, futbolcular Arda Turan, Ayhan Akman, Emre Belözoğlu, Semih Kaya, Hakan Ateş, Muslera, Selçuk İnan gibi isimlerin yer aldığı 18 kişiyi yüksek getiri vaadiyle dolandırdığı iddia edilen Seçil Erzan geldi.
Ortaya çıkan iddialara göre Seçil Erzan, Bakırköy Kadın Cezaevi’nden güvenlik gerekçesiyle Silivri’ye nakledildi.
Ortaya çıkan iddialara göre Silivri'de bulunan Nihal ve Bahar Candan kardeşlerin iki kişilik koğuşuna, 3. kişi olarak Seçil Erzan geldi.
BDDK’nın çıkarttığı listeye göre; Seçil Erzan'ın, 29 kişiyi yaklaşık 45 milyon dolar dolandırdığı görülüyor. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre bir başka listeye göre de Seçil Erzan 21 kişiyi 30 milyon dolar ile 13 milyon TL lira dolandırdı.