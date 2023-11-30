Bomba iddia! Candan kardeşlerin koğuşuna bakın kim geldi!

Ortaya çıkan iddialara göre Silivri'de bulunan Nihal ve Bahar Candan kardeşlerin iki kişilik koğuşuna, 3. kişi olarak Seçil Erzan geldi.

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BDDK’nın çıkarttığı listeye göre; Seçil Erzan'ın, 29 kişiyi yaklaşık 45 milyon dolar dolandırdığı görülüyor. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre bir başka listeye göre de Seçil Erzan 21 kişiyi 30 milyon dolar ile 13 milyon TL lira dolandırdı.