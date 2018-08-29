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SERCAN YILDIRIM

Bursa’da zirve yaptığı dönemde geleceğin en büyük yıldızlarından biri olarak gösterilen, ancak sonrasında her sezon istirarlı bir şekilde düşüş yaşayan Sercan Yıldırım da kendisine talip olacak bir takım beklentisinde.