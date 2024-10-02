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        Bor'da çocukları geleneksel oyunlarla buluşturan şenlik

        Niğde'nin Bor ilçesinde "Dijitalden Uzaklaş, Sokağa Yaklaş" sloganı ile "Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği" düzenlendi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.10.2024 - 14:27 Güncelleme: 02.10.2024 - 14:27
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        Niğde'nin Bor ilçesinde "Dijitalden Uzaklaş, Sokağa Yaklaş" sloganı ile "Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği" düzenlendi.

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        Ömer Halisdemir Gençlik Merkezi ve Aile Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nün işbirliği ile düzenlenen Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği öğrenciler ve ilçe protokolün katılımıyla gerçekleştirildi.

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        Çocukların dijitalden uzaklaşarak oyunlar oynaması, arkadaşlıklar edinmesi ve geleneksel oyunların yaşatılmasının hedeflendiği proje kapsamında yapılan şenlikte öğrenciler eğlenceli vakit geçirdi.

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        Hazırlanan proje kapsamında kurulan oyun alanında, öğrenciler ve katılımcılar kuyu, duvar, kanca, zigzag, bilardo, puzzle, hendek, alengir, koridor, teke tek, katamino, renk, doku, parkur gibi birbirinden farklı oyunları deneyimledi.

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