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HaberlerEnerji

Bor Karbür Tesisi’nin temeli atıldı

AA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, "Dünya bor lideri Eti Maden ve yine savunma sanayi alanında faaliyette bulunan özel sektörün katılımıyla TRBOR Bor Teknolojileri A.Ş'yi kurduk." dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından Bor Karbür Tesisi'nin temelinin atılmasına ilişkin değerlendirmede bulundu. Albayrak, "Milli Enerji ve Maden Politikası ve Yeşil Kitap’ın öncelikli başlıkları içerisinde yer alan, ülkemizin en önemli yerli kaynaklarından bor mineralinin yüksek katma değerli nihai ürünlere dönüşmesini sağlayacak olan Bor Karbür Tesisi'nin temeli atıldı" ifadelerini kullandı

TRBOR Bor Teknolojileri A.Ş

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Dünya bor lideri Eti Maden ve yine savunma sanayi alanında faaliyette bulunan özel sektörün katılımıyla TRBOR Bor Teknolojileri A.Ş'yi kurduk. Söz konusu şirkete Eti Maden yüzde 33 pay ile iştirak etti. Tesis ilk etapta yılda bin ton kapasiteyle bor karbür üretimi gerçekleştirecek. Yatırım tutarı 70 milyon dolar olan tesisi 24 ay gibi kısa bir sürede tamamlamayı planlıyoruz. Tesisimizde 250 kişiyi de istihdam edeceğiz." dedi.

"Terör bumerang gibidir." diyen Dönmez, "Bugün desteklediğiniz terör örgütleri yarın döner, gelir sizi vurur. Bugün küçük hesapların peşinde koşanlar yarın ne büyük bir bela ile boğuşmak zorunda kalacaklarını anlayacaklar. Ama iş işten çoktan geçmiş olacak." ifadesini kullandı.

BAKAN ALBAYRAK'TAN BOR MADENİ AÇIKLAMASI

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak resmi Twitter hesabından 'Milli Enerji ve Maden Politikası ile Yeşil Kitap' hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Albayrak, "Savunma sanayii başta olmak üzere birçok stratejik sektörümüz desteklenecek" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Bor Karbür Tesisi'nin temelinin atıldığını duyurarak şu açıklamayı yaptı;

"Milli Enerji ve Maden Politikası ve Yeşil Kitap’ın öncelikli başlıkları içerisinde yer alan, ülkemizin en önemli yerli kaynaklarından bor mineralinin yüksek katma değerli nihai ürünlere dönüşmesini sağlayacak olan Bor Karbür Tesisi'nin temeli atıldı.Haziran 2018’de paylaştığımız Yeni Bor Stratejisi'nin ilk adımı olan bu yatırımla, savunma sanayii başta olmak üzere birçok stratejik sektörümüz desteklenecek ve ihracatımız önemli bir ivme kazanacak. Bu projenin ülkemize, milletimize ve ekonomimize hayırlı olmasını diliyorum." dedi

 

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