Boran Kuzum, dünyanın dört bir yanında düzenlenen konferans serisi TEDx’in Bilkent Laboratuar ve Uluslararası Okulu’ndaki oturumuna katıldı. ‘TEDx Youth at Blis’ etkinliği kapsamında konuşmacı olarak sahneye çıkan oyuncu, söyleşinin 'Değişerek Gelişmek' teması üzerinden konservatuar yıllarından bugüne yaşadığı oyunculuk serüvenini paylaştı.

Ankaralı olan başarılı oyuncu, "Öncelikle zamanında gizlice girmeye çalıştığım ve çoğunda başardığım bu güzel kampüsünüze yıllar sonra konuk olarak davet edilmek onur verici” sözleriyle, Bilkent anılarına değinerek izleyicileri kahkahalara boğdu.

Ekonomiden konservatuara uzanan macerasından mezun olduktan sonraki ilk yıllarına, ‘Vatanım Sensin’ döneminden oyunculuğun ona kattıklarına kadar pek çok konuyu paylaşan Kuzum, konuşmasıyla büyük alkış topladı.

Ailesinin ve arkadaşlarının yalnız bırakmadığı genç oyuncu, konferansın ardından öğrencilerle tek tek fotoğraf çektirdi.