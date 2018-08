Yılmaz Erdoğan, BKM Mutfak ekibinin sektördeki etkileriyle alt yapının ve insana yapılan yatırımın ne önemli ölçüde önemli olduğu konusunda özellikle büyük borç içindeki futbol takımlarına model oluşturdu.

Habertürk'ten Mehmet Çalışkan, 4 yıl aradan sonra yeniden harekete geçirilen BKM Mutfak'ın ilk ekibinin sektördeki konumunun ne olduğunu araştırdı.

24 kişilik ekibin içinde yer aldığı yapımlar, kendileri tarafından üretilen yapımlar ve o yapımların sayısal verileri BKM Mutfak'ın kuruluş amacına ne ölçüde ulaştığını gözler önüne seriyor.

14 Şubat 2006'da oyuncu, senarist ve yönetmen yetiştirmek için BKM tarafından kurulan BKM Mutfak sinema, TV ve tiyatroya ne ölçüde katkıda bulundu?



BKM Mutfak'ta yer alanlar sektörde ne kadar yer tutabildi?

BKM Mutfak'ın ilk ekibinin 2006'dan günümüze kadar rol aldıkları BKM'nin ve diğer yapım şirketlerin filmlerinin toplam izleyici sayısı 50 milyon 315 bin 738 kişi.



BKM Mutfak ekibinin üyeleri kendilerine, toplam hasılatı 409 milyon 703 bin 673 TL olan yapımlarda başrol oyuncusu olarak yer buldu.



Ekip üyelerinin başrol aldığı toplam film sayısı 162, TV dizisi sayısıysa 164.

Sonuç olarak BKM Mutfak, alt yapının ve insana yapılan yatırımın ne ölçüde önemli olduğunu gözler önüne sererken özellikle borç içindeki futbol takımlarına model oluşturdu.

BKM Mutfak'ın yeni ekibi kuruldu.



BKM'nin ortağı Necati Akpınar ile CEO'su Zümrüt Arol Bekçe, BKM Mutfak'ın yeni ekibinin kendilerini göstereceği sahne arkasındaki çalışmaları tamamladı.



O ekipte yer alanlar çekimleri devam eden 'Organize İşler 2'de kamera karşısına geçerek Yılmaz Erdoğan'dan ilk derslerini almaya başladı.

'Hıyarlı Baba', 'Havuçlu Anne', 'Ergenus', 'The Playboy', 'Boğaç', 'Eros', 'Othello' gibi her biri üzerine başlı başına film çekilecek karakterlerin yaratıldığı BKM Mutfak', sektöre sadece oyuncu kazandırmadı. Yılmaz Erdoğan'ın 'Fırsat buldukça yazın' dediği öğrencileri öğretmenlerinin yoluna girip kolektif olarak senarist kimlikleri de kazandı.

AYÇA ERTURAN



Film: 7

Dizi: 7

Senaryo: 1





AYDAN TAŞ

Film: 4

Dizi: 7

AYŞEGÜL AKDEMİR

Film: 2

Dizi: 2





BURCU GÖNDER PARLAK

Film: 4

Dizi: 6

BÜLENT EMRAH PARLAK

Film: 8

Dizi: 10

Senaryo: 1

BÜŞRA PEKİN

Film:11

Dizi: 14

Senaryo: 2

EMRE CANPOLAT

Film: 3

Dizi: 10

ERSİN KORKUT

Film: 13

Dizi: 10

'BENİM İÇİN ÜNİVERSİTE OLDU'

Ben lise mezunuyum. BKM Mutfak, benim için bir üniversite oldu. BKM Mutfak'taki arkadaşlarımın çoğu konservatuvar mezunu. Okulda BKM Mutfak'taki gibi bir eğitim almadıklarını söylediler.

'HAYATI İYİ ANALİZ ETSİNLER'

BKM Mutfak'ın yeni öğrencilerine tavsiyem doğal olmaları ve hayatı iyi analiz etmeleri üzerinedir.

'SENİ İZLEMEYE GELMİŞLER, GÜÇLÜ OL'

Bir gün salon tamamen dolu. İlk 4 skeçte benim rolüm var. Sahneye çıkmak üzereyim. Seyirci bana tezahürat yapıyor. Tam sahneye çıkacakken amcamın oğlu yanıma gelip babaannemin vefat ettiğini söyledi. Kendimi tutamadım, ağlıyorum. Yılmaz Ağabeyim beni kenara çekip teskin etti ve 'Bak, seni izlemeye gelmişler. Güçlü olman gerek' dedi. Bunun üzerine ben de çıkıp oyunumu oynadım.

ESER YENENLER

Film: 3

Dizi: 4

Senaryo: 6

'HER ŞEYİN BAŞLADIĞI YER'

BKM Mutfak her şeyin başladığı yer. Kariyerimin tamamını BKM Mutfak'a borçluyum. Şu an sektördeki sevdiğiniz, beğendiğiniz çoğu oyuncunun yolu BKM Mutfak'tan geçmiştir. Sadece 'Çok Güzel Hareketler Bunlar' olarak düşünmeyin. BKM Mutfak'ta Yılmaz Erdoğan'ın çıraklığını yapmamış oyuncu sayısı gerçekten çok azdır. Sektör bugünkü durumunu, gelişimini değişimini Yılmaz Erdoğan ve BKM'ye borçludur.

'ORADA OLMALARININ NEDENİNİ BULSUNLAR'

Çok şanslılar. Yakaladıkları bu fırsatın tadını çıkarsınlar. Orada olmalarının bir nedeni var. O nedeni bulsunlar ve sıkı sıkı sarılsınlar ona. Yoksa onların yerine orada olması gerekenlere büyük haksızlık etmiş olurlar.

'EN İYİ DONDURMACI NEREDE?'

Bir gün Alaçatı'da bir marketten bir şeyler alıyorduk. Çıkarken Yılmaz Ağabey adama, "Buranın en iyi dondurmacısı nerede?" diye sordu. Adam da "Yılmaz Ağabey, buradan düz gidiyorsun, ikinci soldan dönüyorsun, 100 metre ilerde sağda" dedi. Çıktık oradan yürümeye başladık. Marketin hemen iki dükkan yanında dondurmacı gördü. Durdu ve dondurmacıya "Bakar mısın?" dedi. Adam "Buyur Yılmaz Ağabey" dedi. "Şu markete buranın en iyi dondurmacısını sorduk seni göstermedi neden?" diye devam etti. Adam kaldı, "Eee şeyy Ağabey" deyince Yılmaz Ağabey, "Neyse sen bunu bir düşün" dedi ve gittik... Dondurmacı hâlâ aynı ifadeyle orada duruyor olabilir. Komşusuna mı kızsın, işini kötü yaptığına mı üzülsün, Yılmaz Erdoğan'ı gördüğüne mi şaşırsın... Bu anekdot Yılmaz Erdoğan'dır benim için. Eğer onunla yolunuz kesişirse, olduğunuzdan daha iyi olmanız gerektiğini hissedersiniz.

GÜLHAN TEKİN

Film: 14

Dizi: 12

Senaryo: 3

GÜLSÜM ALKAN

Film: 7

Dizi: 7

HAMDİ KAHRAMAN

Film: 8

Dizi: 4

Senaryo: 1

İBRAHİM BÜYÜKAK

Film: 6

Dizi: 3

Senaryo: 4

'KENDİ STİLİMİ ORTAYA ÇIKARDIM'

BKM Mutfak tam bir okul oldu benim için. Yılmaz Erdoğan da hocam. Bir mizah anlayışıyla BKM Mutfak'a gelip oranın komedi kültürüyle kendimi yoğurarak kendi stilimi ortaya çıkardım. Ayrıca BKM Mutfak'ta şu anda piyasada ne yaşıyorsam, hepsinin bir minyatürünü de yaşama şansına sahip oldum. O yüzden yaşadığım her zor olayda, oradaki tecrübelerimi hatırlayıp karşılaştığımsorunlarla başa çıkmam hep daha kolay oldu. BKM Mutfak etiketiyle bu sektöre girmenin avantajlı taraflarını çok yaşadım. Hâlâ da yaşıyorum. BKM Mutfak komedi sektörü için çok nitelikli komedi oyuncuları ve komedi yazarları yetiştirdi ve yetiştirmeye devam ediyor. Bu sektörün gelişimi ve değişimi açısından çok önemli.

'YILMAZ ERDOĞAN'IN ÖĞRETİSİNİ ÖĞRENSİNLER'

Yeni arkadaşlarımız Yılmaz Erdoğan'ın öğretisini sonuna kadar öğrenmeye ve anlamaya çalışsınlar. Aceleci olmasınlar. Hedeflerin peşinde koşmasınlar. Zaten kendilerini geliştirdikçe hedeflerin onların peşinden koşmaya başladığını keşfedecekler. Bu okul çok kıymetli bir okul. İyi bir öğrenci olmak için ellerinden gelenin en iyisini yapmalılar.

'SUS BE OĞLUM'

Genelde çekim günleri BKM'nin balkonunda oturuyorduk. Çok coşkulu biri olduğum için acayip gürültü yapıyorum tabii. Yılmaz Hoca'nın ofisi de o dönem çok yakın bir yerdeydi. Sürekli benim gürültümden şikayet edip camdan "İbo bir sus be, oğlum yeter" diye fırçalardı. Bir keresinde BKM'ye geldiğinde bana dönüp "Bugün hiç gürültün gelmedi. 'Bu sefer de skeçler kötü mü acaba, İbo'nun keyfi mi yok' diye düşündüm" demişti.

METİN KEÇECİ

Film: 14

Dizi: 2

METİN YILDIZ

Film: 19

Dizi: 6

Senaryo: 1

MURAT EKEN

Film: 4

Dizi: 9

Senaryo: 3

Yapımcı: 1

NAZMİ KAHRAMAN

Film: 2

Dizi: 3

NEŞE SAYLES

Film: 3

Dizi: 8

OĞUZHAN KOÇ

Film: 5

Dizi: 3

Senaryo: 2

'HİÇ AKLIMDA YOKKEN OYUNCU OLDUM'

BKM Mutfak, İstanbul'a gelme amacı müzisyenlik olan ve bunun öğrenimini görmek isteyen beni yepyeni, daha önce hiç deneyimlemediğim yazım ve oyunculukla tanıştırdı. BKM Mutfak'ın benim için önemli bir etkilerinden birinin yazdığım şarkılarda gördüm. BKM Mutfak'ın mizah sektörüne katkısı tartışılamaz. Günümüzde 30'lu yaşların ortalarında olan, adlarını herkesin bildiği, neredeyse tüm komedi oyuncuları BKM Mutfak tedrisatından bir şekilde geçmişlerdir.

'BAŞKA YILMAZ ERDOĞAN YOK'

BKM Mutfak'ın yeni üyeleri şunu bilmeli ki Yılmaz Erdoğan'dan bir tane daha yok. Bunun kıymetini bilsinler.

'O ALKIŞI UNUTAMIYORUM'

Programın ilk altıncı bölümünden sonra yaz arasına girmiştik. Vatandaşın gözünde nerede olduğumuzu bilmiyoruz. Ayvalık'ta bir oyun sahneledik. 7 bin kişinin karşısına çıktık. O alkışı unutamıyorum. O an kendime 'Oğuzhan, bunu kaybetmemek için çok çalışman lazım' demiştim.

PELİN ÖZTEKİN

Film: 2

Dizi: 9





ŞAHİN IRMAK

Film: 11

Dizi: 22

Senaryo: 2

ŞEVKET SÜHA TEZEL

Film: 9

Dizi: 5

ZEYNEP KOÇAK

Film: 2

Dizi: 1

Senaryo: 2