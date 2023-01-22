KAÇ TAKSİTTE ÖDENECEK?

Uygulamaya geçecek olan pakette taksit seçenekleri önceki yapılandırmalardan farklı olarak daha uzun vadeli olacak. Öncesinde vergi borçlarını yapılandırma için 6, 9,12, 18 ay taksitte ödeme imkânı sunulmuş ve ödemeler iki ayda bir gerçekleşmişti. Tercih edilen ödeme taksit sayısına göre de katsayı belirlenmişti. Edinilen bilgiye göre bu pakette taksit sayısı 18'i geçecek. Bu durumda 20 ay taksit imkânı sunulursa borcun 40 ayda ödenmesi imkânı doğacak. Taksit seçeneği 24 aya çıkarsa da vatandaş, esnaf borcunu 48 ayda diğer ifadeyle 4 yılda ödeyebilecek.