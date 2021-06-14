Boris Johnson’dan koltuk krizi göndermesi 0:00 / 0:00

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İngiltere Başbakanı Boris Johnson, G7 Zirvesi kapsamında Avrupa Birliği (AB) liderleriyle bir araya geldi.

Üç günlük zirvede AB Birliğini liderlerini ağırlarken, Ankara’da yaşanan koltuk krizine atıf yaptı.

12 Haziran tarihinde görüntülerin kaydedildiği sırada ‘‘Protokol şimdilik sorunsuz gidiyor. Herkes için sandalyemiz var’’ diyerek Ursula von der Leyen’in yaşadığı koltuk krizine yönelik göndermede bulundu.

— euronews Türkçe (@euronews_tr) June 14, 2021

Hatırlanacağı üzere, AB Komisyonu Başkanı Charles Michel ve Ursula von der Leyen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ankara’da yaptığı görüşmede, Ursula von der Leyen ayakta kalmış, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AB Komisyonu Başkanı Charles Michel'in oturması protokol krizine ilişkin tartışmalara neden olmuştu.

Tartışmaların Belçika’dan Ankara’ya taşındığı krizde taraflar protokol kurallarına yönelik eşit oturma düzenini ihlal etmek ve cinsiyetçilik suçlamalarıyla karşı karşıya kalmıştı. Ursula von der Leyen ayakta beklerken, ‘‘ ehm’’ ifadesiyle tepkisini dile getirmişti.

İki AB liderinin basınına yansıyan haberlerinde, birbirileriyle iyi anlaşmadığı da yazıldı.