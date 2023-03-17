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Borsa güne yükselişle başladı 

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,92 artışla 5.277,70 puandan başladı

Borsa güne yükselişle başladı 
AA

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 48,11 puan ve yüzde 0,92 değer kazanarak 5.277,70 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 1,10, holding endeksi yüzde 0,62 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,38'le ticaret, en çok gerileyen yüzde 0,59'la menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Dün, yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, yüzde 2,11 artışla 5.229,58 puandan kapandı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, bankacılık krizine ilişkin sıkıntıların büyük oranda giderildiğine yönelik fiyatlamalarla pozitif bir seyir izlendiğini söyledi.

Dün, ABD Hazine Bakanlığı, ABD Merkez Bankası (Fed) ve ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC), bankacılık krizinde adı geçen bankalardan biri olan First Republic Bank'ın 11 büyük bankadan 30 milyar dolarlık mevduat aldığını duyurdu.

ABD'de enflasyonla mücadelenin bir süre daha devam edebileceğine yönelik tahminlerle para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in martta 25 baz puan faiz artışına gideceğine yönelik beklentiler yüzde 86 seviyesine çıktı.

Bugün uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in piyasalar kapandıktan sonra yayımlanması beklenen Türkiye değerlendirmesinin yatırımcıların odağında yer aldığını belirten analistler, ayrıca yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de sanayi üretimi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini kaydetti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.300 ve 5.340 seviyelerinin direnç, 5.200 puanın destek konumuna geldiğini ifade etti.

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