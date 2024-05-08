Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 21,60 puan ve yüzde 0,21 artarak 10.358,10 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,19 ve holding endeksi yüzde 0,34 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,88 ile inşaat, en çok kaybettiren yüzde 2,36 ile spor oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi dün yüzde 0,68 artarak 10.336,50 puanla rekor seviyeden günü tamamlarken, gördüğü en yüksek seviyeyi de 10.375,74 puana taşıdı.

Küresel piyasalarda, yatırımcıların ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin daha net sinyaller beklemeye başlaması yön arayışını öne çıkarıyor.