Borsa günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi güne 98,57 puan ve yüzde 1,01 azalışla 9.617,01 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 9.566,80 puanı, en yüksek 9.749,43 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,68 değer kaybıyla 9.649,53 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 88,21 puan ve yüzde 0,83 kayıpla 10.573,29 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,91, teknoloji endeksi yüzde 0,11 değer kaybederken, sanayi endeksi yüzde 0,04 değer kazandı. Hizmetler endeksi ise yatay seyretti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 37'si prim yaptı, 60'ı geriledi. Türk Hava Yolları, Akbank, Türkiye İş Bankası (C), BİM Birleşik Mağazalar ile Yapı ve Kredi Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

REKLAM

Altının ons fiyatı 3 bin 17 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.35 itibarıyla 3 bin 17 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasasında standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 3 milyon 730 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 43,18, bileşik getirisi de yüzde 47,84 seviyesinde gerçekleşti.