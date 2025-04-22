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        Haberler Ekonomi Borsa Borsa günü düşüşle tamamladı - Borsa Haberleri

        Borsa günü düşüşle tamamladı

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,10 değer kaybederek 9.312,13 puandan tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 19:19 Güncelleme: 22.04.2025 - 19:19
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        Borsa günü düşüşle tamamladı
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        BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 9,51 puan azalırken, toplam işlem hacmi 84,1 milyar lira oldu.

        Bankacılık endeksi yüzde 0,10 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,90 değer kaybetti.

        Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,08 ile finansal kiralama faktroring, en çok kaybettiren yüzde 3,36 ile sigorta oldu.

        Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'a yönelik eleştirilerinin dozunu artırması ve ABD'nin ticaret politikalarına yönelik belirsizliklerin etkisiyle karışık bir seyir izleniyor.

        Öte yandan yarın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tatili olması nedeniyle yurt içi piyasalar kapalı olacak.

        Analistler, yarın yurt dışında Fed'in Bej Kitap raporu ile ABD ve Avrupa'da açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksinin (PMI) takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.400 ve 9.500 seviyelerinin direnç, 9.300 ve 9.200 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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