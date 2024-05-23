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        Borsa günü düşüşle tamamladı

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,98 değer kaybederek 10.792,53 puandan tamamladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 18:34 Güncelleme: 23.05.2024 - 18:34
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        Borsa günü düşüşle tamamladı
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        BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 106,75 puan azalırken, toplam işlem hacmi 123,4 milyar lira oldu.

        Bankacılık endeksi yüzde 1,67, holding endeksi yüzde 0,97 değer kaybetti.

        Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,39 ile spor, en çok kaybettiren yüzde 1,87 ile madencilik oldu.

        Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası (Fed) son toplantısına ilişkin yayımlanan tutanaklarının, politika faizinin beklenenden daha uzun bir süre yüksek seviyelerde kalabileceğine işaret etmesine karşın çip üreticisi Nvidia'nın rekor seviyede gelir elde ettiğini açıklamasının ardından karışık bir seyir izlendiğini belirtti.

        Bu arada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını değiştirmeyerek yüzde 50'de tuttu.

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        TCMB, Para Politikası Kurulu duyurusunda, "Nisan ayında aylık enflasyonun ana eğilimi sınırlı bir zayıflama kaydetmiştir. Yakın döneme ilişkin göstergeler, yurt içi talepte ilk çeyreğe kıyasla yavaşlamaya işaret etmiştir. Son dönem kredi büyümesi ve mevduat gelişmeleri göz önünde bulundurularak makro finansal istikrarı koruyacak ve parasal aktarım mekanizmasını destekleyecek ek adımlar atılacaktır." denildi.

        Öte yandan TCMB, Türk lirası (TL) mevduatı destekleyici, Kur Korumalı Mevduat'ta (KKM) düşüşü hızlandırıcı ve döviz kredilerinde artışı sınırlayıcı adımlar attı. Banka, TL mevduat ve KKM hesaplarına uygulanan zorunlu karşılık oranlarını artırdı.

        Analistler, yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise Japonya'da enflasyon, Almanya'da büyüme, ABD'de dayanıklı mal siparişleri ile Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan endeks kontratında 10.700 ve 10.650 puanın destek, 11.000 ve 11.200 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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