HABERTURK.COM

Borsa İstanbul yatırımcılarını bilgilendirmek amacıyla yaptığı çalışmalara devam ediyor. Borsadan yapılan yazılı açıklamaya göre sermaye piyasalarından daha geniş kitlelerin faydalanması, finansal okuryazarlığın artırılması ve yeni yatırımcılara yol göstermek için farklı içerikte videoları sosyal medya hesapları aracılığıyla paylaşan Borsa İstanbul, şimdi de hazırladığı rehber ile yatırımcıları bilgilendirmeyi amaçlıyor.

Rehberde Borsa İstanbul piyasaları hakkında genel bilgiler yer alırken, nasıl yatırımcı olunur, Borsa İstanbul aracılığıyla bir şirkete ortak olduğunuzda hangi haklara sahip olursunuz, yatırım kararını nasıl vermelisiniz, yatırımlarınızdaki güvenceniz nedir ve doğru bilgiye nerden ulaşabilirsiniz gibi sorularınıza da cevap bulabileceksiniz.

Yatırımcı rehberine dijital olarak Borsa İstanbul web sitesi ve sosyal medya hesaplarından ulaşabilirsiniz.