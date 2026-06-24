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        Borsa günü düşüşle tamamladı! 24 Haziran Çarşamba borsa neden düştü?

        Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, 24 Haziran Çarşamba gününü düşüşle tamamladı. Güne yüzde 0,09 yükselişle 14.552,46 puandan başlayan endeks, gün içerisinde satış baskısının etkisiyle yönünü aşağı çevirdi. Özellikle bankacılık ve holding hisselerinde görülen değer kayıpları, endeks üzerinde baskı oluşturdu. Küresel piyasalardaki gelişmeler ve yatırımcıların temkinli duruşu da fiyatlamalarda etkili oldu. Gün sonunda BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre yüzde 1,43 değer kaybederek 14.331,21 puana geriledi. Peki borsa bugün neden düştü? İşte 24 Haziran Çarşamba borsada yaşanan düşüşün nedeni...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24 Haziran 2026 - 18:41 Güncelleme:
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        Borsa İstanbul'da haftanın üçüncü işlem günü satış ağırlıklı bir seyir izlendi. Güne pozitif başlangıç yapan BIST 100 endeksi, günün ilerleyen saatlerinde gelen satışlarla birlikte kazançlarını koruyamadı. Endekste birçok sektörde değer kayıpları yaşanırken yatırımcılar düşüşün nedenlerini araştırmaya başladı. Küresel piyasalarda ise, ABD Merkez Bankasının (Fed) fiyat istikrarını sağlamak amacıyla yıl sonuna kadar agresif bir sıkılaşma sürecine yönelebileceğine ilişkin endişelerin neden olduğu satış baskısının hafiflemesiyle yön arayışı öne çıkıyor. Peki borsa neden düşüştü, 24 Haziran Çarşamba Borsa İstanbul BIST 100 endeksi ile borsa neden düşüyor? İşte detaylar...

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        BORSA GÜNÜ DÜŞÜŞLE TAMAMLADI

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,43 değer kaybederek 14.331,21 puandan tamamladı.

        Sabah saatlerinde 14.552,46 puandan güne yükselişle başlayan endeks, gün içerisinde satış baskısının artmasıyla birlikte negatif bölgeye geçti. Seans sonunda yatırımcıların satış ağırlıklı işlemleri dikkat çekti.

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        BORSA BUGÜN NEDEN DÜŞTÜ?

        Piyasalarda yaşanan düşüşte küresel risk iştahındaki değişimler, yatırımcıların kâr realizasyonu yapması ve bazı sektör hisselerinde görülen satışların etkili olduğu değerlendiriliyor.

        Özellikle son dönemde yükseliş gösteren hisselerde kâr satışlarının yoğunlaşması, endeks üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturdu. Uzmanlar, yatırımcıların küresel ekonomik veriler ve merkez bankalarının para politikalarına ilişkin gelişmeleri yakından takip ettiğini belirtiyor.

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        HANGİ SEKTÖRLERDE KAYIP YAŞANDI?

        BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 208,40 puan azalırken, toplam işlem hacmi 139,4 milyar lira oldu.

        Bankacılık endeksi yüzde 0,20 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,02 değer kazandı.

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        Sektör endeksleri arasından en çok kazandıran yüzde 1,03 ile finansal kiralama ve faktoring, en fazla kaybettiren ise yüzde 2,90 ile madencilik oldu.

        Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) fiyat istikrarını sağlamak amacıyla yıl sonuna kadar agresif bir sıkılaşma sürecine yönelebileceğine ilişkin endişelerin neden olduğu satış baskısının hafiflemesiyle karışık bir seyir izliyor.

        Analistler, yarın yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerini, yurt dışında ise ABD'de büyüme ve kişisel tüketim harcamaları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.200 ve 14.100 puanın destek, 14.500 ve 14.600 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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