Analistler, yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise Japonya Merkez Bankası (BoJ) toplantı tutanakları, ABD'de dayanıklı mal siparişleri, inşaat izinleri ve Richmond Fed imalat aktivite endeksi başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.600 ve 9.500 seviyelerinin destek, 9.900 ve 10.000 puanın direnç konumunda olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA