Gelecek hafta yurt içinde ödemeler dengesi, işsizlik oranı ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi, yurt dışında ise Almanya ve ABD'de enflasyon verileri ile ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.100 ve 10.000 puanın destek, 10.400 ve 10.500 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.