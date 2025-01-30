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        Haberler Spor Futbol Almanya Borussia Dortmund'da Niko Kovac dönemi - Futbol Haberleri

        Borussia Dortmund'da Niko Kovac dönemi

        Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Borussia Dortmund'da görevine son verilen teknik direktör Nuri Şahin'in ardından takımın başına Hırvat teknik adam Niko Kovac getirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2025 - 11:36 Güncelleme: 30.01.2025 - 11:36
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        Dortmund'da Niko Kovac dönemi!
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        Kulüpten yapılan açıklamada, "Borussia Dortmund, Niko Kovac'ı yeni teknik direktör olarak görevlendirdi. Berlin doğumlu 53 yaşındaki teknik adam ile 30 Haziran 2026'ya kadar geçerli bir sözleşme imzalandı ve önümüzdeki Pazar günü kulübün Heidenheim'a karşı oynayacağı Bundesliga maçının ardından resmi olarak görev alacak." denildi.

        Almanya ekibi, yaklaşık 7 ay teknik direktörlük görevini üstlenen Nuri Şahin ile 22 Ocak'ta yolların ayrıldığını açıklamıştı.

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