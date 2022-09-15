Kocası beraat etti! Sevgi'nin katili kim?

Eşini silahla alıkoyan kocaya 13 yıl hapis ve tahliye 0:00 / 0:00

DHA

İstanbul'un Şişli ilçesinde 7 ay önce boşanma aşamasında olduğu eşi ve ailesinin yaşadıkları binaya kapısını kırarak girdikten sonra silahla ateş edip "Buradan kimse sağ çıkmayacak" diyerek hürriyetlerini kısıtladığı gerekçesiyle tutuklu yargılanan Tugay Adak hakkında karar çıktı. Mahkeme, sanık Tugay Adak hakkında beş ayrı suçtan toplam 13 yıl 6 ay 13 gün hapis cezası vererek tahliyesine karar verdi. Adak'ın eski eşinin yaşadığı binaya 1 kilometre mesafesine kadar yaklaşmamasına da karar verildi. GİRİŞ EKİBİNE ATEŞ ETMİŞTİ İstanbul 53. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Tugay Adak getirildi. Duruşmada tanık olarak dinlenen Özel Harekat Şube Müdürlüğünde polis Onur Y. sanığı evin balkonunda, tabancalı halde gördüklerini, giriş ekibine doğru ateş ettiğini, tabancayı bırakması konusunda uyardıklarını ancak sanığın bırakmaması üzerine müdahale ettiklerini belirtti.

KAYINVALİDESİNİ SORUMLU TUTTU Duruşma savcısı esas hakkında mütalaasında, sanığın eşi İnci ile ayrılma aşamasında olduklarını, eşiyle arasındaki problemlerden kayınvalidesi Saniye'yi sorumlu tuttuğu, olay günü de eşinin yaşadığı apartmana gelerek konuşmak istediğini, eşinin konuşmak istememesi üzerine havaya ateş ettiği ve binanın kapısını tekmeleyerek kırıp girdiğini belirtti. Savcı, sanığın "Mala zarar verme", "Silahla tehdit", "Hakaret", "Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından cezalandırılmasını ve tahliyesini talep etti.

HAKİM: SENİ TAHLİYE EDERSEM KAPISINA DAYANACAK MISIN? Söz verilen sanık Tugay Adak da "14 yıllık eşim. Bu olay nedeniyle çok üzgün ve pişmanım" dedi. Hakim, "Seni tahliye edersem kapısına dayanacak mısın?" deyince sanık Adak, "Tahliye olursam doğrudan Kayseri'ye gideceğim. Bir daha da buraya gelmeyeceğim. Şikayetçi benim 14 yıllık eşim. Boşandık. Artık ondan vazgeçtim. Tahliyemi talep ediyorum" dedi. Sanık Adak son sözünde de "Beraatimi talep ediyorum. Pişmanım" dedi. Sanık avukatı da müvekkilinin muhataba yönelik hakareti olmadığını, müvekkilinin kendi başına silah dayaması nedeniyle kimseyi tehdit iradesinin olmadığını, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçunun unsurlarının ise oluşmadığını, bu nedenle tüm suçlardan beraatini ve tahliyesini talep etti.



BİR SUÇTAN BERAAT KARARI VERİLDİ Mahkeme, sanığın eşi İnci ve Saniye'ye yönelik "Mala zarar verme" suçundan eşi ve üst soy derecesinde kayın hısmına karşı işlediğinden ve şahsi cezasızlık nedeni bulunduğundan bu suçtan ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi. Sanığa "Konut dokunulmazlığını ihlal" suçunun yasal unsurları oluşmadığı gerekçesiyle beraat kararı verildi. 5 SUÇTAN CEZA VERİLDİ Sanığın aynı binada yaşayan eşinin akrabaları olan şikayetçi Neriman Özkan ve İpek Balta'ya karşı "Mala zarar verme" suçlarından 5'er ay hapis olmak üzere toplam 10 ay hapis cezası verdi. Sanık "Silahla tehdit" suçundan ise birden fazla şikayetçiye karşı işlemesinden dolayı takdiri indirim de uygulanarak 2 yıl 7 ay 7 gün hapis cezasına çarptırıldı. Sanığın eşine ve kayınvalidesine "Hakaret" suçundan 5 ay 25'er gün hapis olmak üzere toplam 11 ay 20 gün hapis cezası verildi. Sanığa diğer şikayetçilere yönelik "Hakaret" suçundan ise 7 ay 8 gün hapis cezası verildi. Sanığın "Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçunun sabit olduğunu belirten mahkeme 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanık Tugay Adak'a "Ruhsatsız silah taşımak" suçundan da 1 yıl 8 gün hapis cezası verildi. Sanığın tutuklulukta geçirdiği süreyi dikkate alan mahkeme, tahliyesine karar verdi. Mahkeme, sanık hakkında şikayetçilerin ikametgahına 1 kilometre mesafe sınırına yaklaşmamasına ve en yakın karakola iki gün imza vermek şartı da koydu.

