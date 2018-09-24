Onursal başkanı merhum İlhan Cavcav'ın isminin verildiği sezonda 29 yıl kesintisiz yer aldığı Spor Toto Süper Lig'e veda eden Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig'de oynadığı 6 maçı da kazandı. Ligin 6. haftasında Ümraniyespor'u Alper Uludağ ve Nadir Çiftçi'nin golleriyle 2-0 yenerek puanını 18'e çıkaran başkent ekibi, Süper Lig'e yükselme hedefinde emin adımlarla ilerliyor.

NTV Spor'da yer alan habere göre bu sezon ligde 6 maçta da forma giyen ve rakip fileleri 3 kez havalandıran Nadir Çiftçi, bu golleri oyuna girdiği veya girdikten hemen sonraki dakikada attı. Gençlerbirliği'nin deplasmanda 2-1 kazandığı Altınordu maçının 78. dakikasında oyuna giren 26 yaşındaki oyuncu, aynı dakikada gol sevinci yaşadı.

Ankara'daki 5-0 galip tamamladıkları Eskişehirspor karşılaşmasında oyuna girdiği 79. dakikada ağları sarsan Nadir Çiftçi, Ümraniyespor maçında ise 82'de sahaya adım attıktan 1 dakika sonra gol kaydetti.

Türkiye'de daha önce Kayserispor ve Eskişehirspor formaları giyen Nadir Çiftçi, Gençlerbirliği'ne sezon başında İskoç ekibi Motherwell'den transfer olmuştu.

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