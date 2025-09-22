Habertürk
Habertürk
        Haberler Gündem HT Trend Bozayı kara yoluna indi

        Bozayı kara yoluna indi

        Tunceli'de kara yoluna inen bozayı görüntülendi. Ayı, bir süre sonra mahalle arasına kaçarak gözden kayboldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.09.2025 - 11:26 Güncelleme: 22.09.2025 - 11:26
        Bozayı kara yoluna indi
        Tunceli'de kent merkezine inen bozayı, kara yolunda koşarken görüntülendi.

        DHA'nın haberine göre taksi şoförü Fuat Sezer, gece saatlerinde aracıyla 15 Temmuz Şehitler Bulvarı’nda ilerlerken yetişkin bir bozayının kara yolunda koştuğunu görerek, o anları cep telefonuyla görüntüledi.

        Ayı, bir süre sonra mahalle arasına kaçarak gözden kayboldu.

