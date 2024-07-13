Bozcaada'da çöplük alanda yangın
Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde belediyenin çöp döküm alanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince 2,5 saatte kontrol altına alındı
Yangın, dün saat 20.00 sıralarında Bozcaada Belediyesi'nin çöp döküm alanında çıktı. Alevleri gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Dumanın metrelerce yükseldiği yangına kısa sürede müdahale edildi.
DHA'nın haberine göre, vatandaşların da destek verdiği söndürme çalışmaları sonrasında, yangın 2,5 saat içerisinde kontrol altına alınabildi. Yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.