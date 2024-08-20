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        Haberler Gündem Bozcaada yangınının çıkış anı ortaya çıktı: Otluk alanı ateşe veren şüpheli aranıyor

        Bozcaada yangınının çıkış anı ortaya çıktı: Otluk alanı ateşe veren şüpheli aranıyor

        Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde dün akşam otluk alanın ateşe verildiği anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Jandarma ekipleri olaya ilişkin şüpheli ya da şüphelilerin yakalanmasına yönelik arama çalışması başlattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.08.2024 - 12:02 Güncelleme: 20.08.2024 - 12:06
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        Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde otluk alanı ateşe verip kaçan kişi, güvenlik kameralarına yakalandı.

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        Yangın, dün saat 23.00 sıralarında Bozcaada Baytur mevkisinde bulunan otluk alanda çıktı. Dumanı gören çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

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        Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesinin ardından alevler büyümeden kontrol altına alındı.

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        Yangının ardından yapılan incelemelerde otluk alanı ateşe veren kişi, çevredeki deponun güvenlik kamerasına yansıdı.

        Görüntülerde otluk alanı ateşe veren kişinin olay yerinden kaçtığı görülüyor.

        Polis ve jandarma ekipleri, olaya karışan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        #BOZCAADA
        #orman yangını
        #güvenlik kamerası
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