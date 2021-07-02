Bozkır Arslanı Celaleddin dizisinin son bölümünde; Türkan Hatun istediği zafere ulaşmış gibi görünse de ufukta beliren Moğol tehlikesi tüm dengeleri değiştirir. Cengiz Han'ın Cuci komutanlığında bir süvari ordusunu Harzemşah ülkesine gönderdiği haberi üzerine Sultan Aleaddin, orduyu toplayarak başına geçer. Bozkır Arslanı Celaleddin 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

BOZKIR ASLANI CELALEDDDİN 8. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA MI?

Bozkır Arslanı Celaleddin dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlandığında haberimizde yer alacak.

BOZKIR ASLANI CELALEDDDİN 7. SON BÖLÜM

Kutlu Bike'nin kardeşini Cengiz Han'dan kurtarabilmek için Tohto'yu ele geçirmeye çalışan Celaleddin ise ülkesini Moğol tehlikesine karşı koruyabilmek için farklı bir plan kurar. Cengiz Han'ın ordusu asıl maksatlarına ulaşmak için Harzemşah topraklarına girerken, iki ordu uzun yıllar sürecek kanlı savaşın ilk muharebesine girişir.